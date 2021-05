Un Passo dal Cielo 6, I Guardiani/ Anticipazioni puntata oggi 13 maggio: giallo nel Monastero

Un Passo dal Cielo 6, anticipazioni puntata oggi, 13 maggio

Tutto è pronto per il gran finale di Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani ma, fino ad allora, l’appuntamento è con la settima puntata della fiction che da appuntamento ai fan proprio oggi, giovedì 13 maggio, su Rai 1 a partire dalle 21.30 quando il giallo da risolvere si sposterà addirittura in convento. Al centro di tutto ci saranno ancora l’ispettore forestale Francesco Neri e il commissario Vincenzo Nappi mentre ad attenderli c’è la valle di San Vito di Cadore quando si accorgeranno di avere tra le mani un omicidio molto sospetto.

Un passo dal cielo 6 I guardiani/ Anticipazioni, diretta: bacio tra Dafne e Francesco

Al giallo della serata si unirà poi la loro questione personale e se da una parte ci sarà Francesco alle prese con il suo passato, dall’altra ci sarà Vincenzo con le mani in pasta in quello che potrebbe essere un futuro diverso da quello immaginato.

Un Passo dal Cielo 6, un giallo al Monastero per Neri e Nappi

La settimana di Un passo dal cielo 6 I Guardiani prenderà il via proprio da qui quando le indagini di un omicidio un po’ sospetto porteranno il commissario Nappi e l’ispettore Neri a caccia di un colpevole in quello che sembra essere un innocuo monastero che sorge sull’altura di una montagna. Ad attirare l’attenzione sarà proprio la comunità dei monaci che abita lì e che sembra legata a doppio filo al caso da risolvere. Al centro delle indagini i loro segreti, le menzogne e il loro legame mentre il colpevole sarà individuato grazie all’arguzia di Nappi e Neri partendo da rabbia, dolore o gelosia.

Anticipazioni Un passo dal cielo 6/ Settima puntata 13 maggio: Emma è stata uccisa

Dall’altro lato, invece, sarà curioso capire come farà Vincenzo a gestire il suo crescente sentimento nei confronti di Carolina, la nuova arrivata da questa stagione, visto che tutto sembra essere ormai consolidato e pronto ad arrecare ingenti danni alla vita del nostro protagonista. Il passato della donna e poi la voglia di aiutarla di Vincenzo faranno il resto. Ad un passo dal finale anche Francesco sarà chiamato ad affrontare il suo passato magari pronto per la svolta che potrebbe arrivare nel finale della prossima settimana, come finirà per lui?

LEGGI ANCHE:

Location Un passo dal cielo 6/ Dov’è stata girata? Cortina e le altre mete turistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA