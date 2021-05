Un Passo dal Cielo 6, I guardiani/ Anticipazioni puntata oggi 6 maggio: Francesco scopre la verità su Emma?

Un Passo dal Cielo 6, anticipazioni puntata oggi, 6 maggio

Il finale di Un Passo dal cielo 6 I guardiani si avvicina e proprio alla fine del mese avremo modo di capire come finirà il percorso di Neri e con tutti i fantasmi del passato che si trascina dietro e che non riesce più a gestire. Il vero e proprio exploit arriverà proprio nel finale della puntata di questa sera e, soprattutto, nella penultima in onda la prossima settimana, cosa dobbiamo aspettarci quindi dal protagonista e quale sarà l’evento scatenante di questo suo percorso a ritroso? Un Passo dal Cielo 6 I guardiani prenderà il via da un nuovo caso che, in particolare, proprio oggi, 6 maggio, sconvolgerà la vita di Neri e dei suoi. L’appuntamento è fissato per le 21.30 circa, con l’episodio dal titolo Il confine in cui ci si concentrerà sul caso del padre di una giovane ragazza non vedente, Federica.

LOCATION UN PASSO DAL CIELO 6: DOVE E' STATA GIRATA?/ Cortina, meta imperdibile e..

Chi ha ucciso il padre di Federica?

L’uomo verrà trovato senza vita ma sin da subito verrà a galla che la sua morte è di certo sospetta e che sono tanti i misteri da risolvere per portare a galla la verità. Le indagini di Vincenzo e Francesco inizieranno dal paese di confine dove, a causa di amori segreti, spesso le rivalità arrivato all’estremo. Il caso che impegnerà Vincenzo e Francesco che dovranno districarsi tra vita pubblica e privata per cercare di portare alla luce la verità e capire come sono andate le cose. Dall’altro lato c’è proprio Federica che perdendo suo padre ha perso la sua connessione con il mondo e proprio a lei dovranno spiegare, passo dopo passo, quello che sta succedendo e come si evolvono le indagini. Nella nuova puntata di Un Passo dal cielo 6 ci sarà anche un clamoroso colpo di scena che riguarderà proprio Manuela e Vincenzo che vedranno venir meno il loro equilibrio quando una vecchia conoscenza tornerà nelle loro vite, ma di chi si tratta e perché i due fratelli finiranno allo scontro?

UN PASSO DAL CIELO 6 I GUARDIANI LOCATION: DOVE E' STATA GIRATA?/ Boom turismo, poi..

Un passo dal cielo 6: Francesco scopre la verità su Emma?

La domanda sull’identità di questa persona troverà risposta solo questa sera anche se i fan più sfegatati possono già aver intuito di chi si tratta. Sullo sfondo rimane la vita privata di Francesco. Il protagonista della fiction Un passo dal cielo 6 si avvicinerà alla verità in merito alla scomparsa di Emma ma anche le cose con Dafne arriveranno ad un punto nuovo anche se questo non sappiamo quanto piacerà al pubblico di questa sesta stagione. Cosa scopriremo della sua amata e perché cambieranno le cose con la nuova arrivata della fiction? Il finale si avvicina e con esso anche le cose che riguardano il doloroso passato di Francesco che, forse, a quel punto, troverà pace.

LEGGI ANCHE:

Giusy Buscemi/ "Miss Italia fu una svolta. Su 'A un passo dal cielo'..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA