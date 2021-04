Un passo dal cielo 6, location: dov’è stato girato?/ “Non è più il Trentino, ma le Alpi venete”

Dov’è stato girato Un passo dal cielo 6?

Un passo dal cielo 6 cambia location: proprio così la fiction cult con protagonista Daniele Liotti si è spostata dall’Alto Adige al Veneto. A confermarlo è stata la casa di produzione Lux Vide che ha comunicato: “siamo stati lì tanti anni, siamo stati bene, abbiamo lavorato bene, ormai ci sentivamo di casa”. Il set della serie cult, campione d’ascolti di Raiuno, dopo cinque stagioni ha deciso di regalare nuovi incantevoli scenari ai telespettatori spostandosi dal famosissimo Lago di Braies al Lago di Misurina, a un passo dalle famose Tre Cime e da Belluno. Una notizia che ha sorpreso i fan che per cinque lunghi anni sono rimasti a bocca aperta dinanzi agli scenari mozzafiato della Val Pusteria in Trentino Alto Adige, visto che quest’anno la sesta stagione della fiction si è spostata in Veneto.

Un passo dal cielo 6, nuova location: dall’Alto Adige al Veneto

Le riprese della nuova stagione di Un passo dal cielo 6 , infatti, si sono svolte tra le strade di Padola nel Comelico Superiore al Lago di San Vito, ma anche nell’incantevole Cortina d’Ampezzo e nei pressi del meraviglioso comune di Auronzo di Cadore, dove si trovano luoghi da favola come il lago di Misurina, il Monte Piana e il lago Antorno. Le Dolomiti restano lo scenario della serie con protagonista Daniele Liotti nel ruolo del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri. Proprio l’attore, intervistato da Il Messaggero, ha rivelato alcuni dettagli proprio sulla nuova location della serie tv che ha lasciato il Trentino Alto d’Adige per le Alpi venete. “Ci siamo spostati di qualche chilometro” – precisa l’attore – dall’Alto Adige al Veneto, ma le montagne sono le stesse, maestose, imponenti e difficili. Girarci è faticoso: a ottobre abbiamo affrontato una tempesta di neve con temporali in alta qualcosa e fulmini che ci cadevano vicini. Ma sono panorami mozzafiato, gli squarci di natura selvaggia e intatta a dare a Un passo dal cielo un carattere speciale”.

