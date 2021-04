Un passo dal cielo 6/ Video: Francesco, Lara e il cucciolo di volpe

Questa sera, giovedì 8 aprile, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “Un Passo dal Cielo 6”. Nella prima puntata, in onda settimana scorsa, abbiamo ritrovato Francesco Neri (Daniele Liotti) ex comandante della Forestale, che si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma (Pilar Fogliati). Tra le new entry c’è Aurora Ruffino nei panni Dafne Fair. La giovane donna viene trovata da Francesco vicino alla miniera in fin di vita, con un colpo di fucile nel ventre. Dafne ha una figlia, Lara, che si rifiuta di parlare, come se fosse cresciuta lontana dal mondo. Mentre Dafne lentamente si riprende dalla ferita, Francesco si prenderà cura di Lara, conquistando la sua fiducia. In una scena della seconda puntata di “Un passo dal cielo 6”, Francesco affida a Lara un cucciolo di volpe.

Un passo dal cielo 6: Francesco e Lara

Nella scena della seconda puntata di “Un passo dal cielo 6” vediamo Francesco Neri e Lara seduti nel prato davanti alla baita. La bambina cerca di dare del latte, tramite un biberon, al cucciolo di volpe: “Perché non vuole mangiare?”, chiede la bambina all’ex comandante della Forestale. “Perché non ti conosce”, risponde Francesco. Lara propone di portare il cucciolo dalla sua mamma: “La sua mamma non può fare niente per lui, non può aiutarlo”, spiega l’uomo. La bambina teme che senza la sua mamma il cucciolo di volpe possa morire, ma Francesco la tranquillizza: “Deve solo imparare a fidarsi si te. Deve capire che gli vuoi bene. Sei tu la sua mamma adesso, solo che lui ancora non lo sa” e invita la bambina a dare un nome alla volpe.

