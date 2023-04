Un passo dal cielo 7/ Anticipazioni e diretta 1a puntata: la dedica a Carolina

Un passo dal cielo 7, anticipazioni e commento in diretta sulla prima puntata

La puntata del ritorno tv di Un passo dal cielo, poi, vede Carolina ricevere una romantica dichiarazione d’amore. Un momento spiazzante e inaspettato per lei. “Ho capito che questo bambino mi renderà giovane a ottanta anni”, si dice così certo di volere un figlio a Carolina, Vincenzo. Questo dopo averla delusa, dicendosi contrario all’idea di avere un figlio.

Ma la maternità non è più tra le priorità della imprenditrice. L’arrivo della cicogna é procrastinato a data da destinarsi. (Agg. Di Serena Granato)

Vincenzo delude

La prima puntata di Un passo dal cielo, poi, prosegue con un duro confronto tra Carolina e l’amato Vincenzo. L’uomo si apre all’amata chiarendo di non volere figli. Una rivelazione spiazzante che delude Carolina.

Che la lovestory sia destinata a concludersi tra i due, per visioni incompatibili nel rapporto di coppia? (Agg. Di Serena Granato)

Carolina e la nuova proposta di lavoro

Le trame della prima puntata di Un passo dal cielo 7, poi, prosegue con importanti risvolti per la protagonista, Carolina. Il ruolo interpretato da Serena Iansiti ed imprenditrice, non solo sente fortemente il bisogno di raggiungere la maternità, ma al contempo si vede ricevere con fierezza un’offerta professionale inaspettata da Joe Bastianich. (Agg. Di Serena Granato)

Carolina rinuncia alla maternità?

La prima puntata di apertura della fiction Rai alla sua settima stagione tv, Un passo dal cielo 7, vede Carolina protagonista delle trame. La protagonista della fiction TV, in onda su Rai Uno alla prima puntata in chiaro tv e in streaming online su Raiplay, é ignara di una verità del compagno. La dolce metà non intende renderla madre, e il motivo é presto detto. All’età dei cinquant’anni, l’uomo sentirebbe il peso della paternità, all’idea di avere un figlio dall’imprenditrice, che si palesa piuttosto impegnata alle prese con le mansioni del suo lavoro. (Agg. Di Serena Granato)

Un passo dal cielo 7, la nuova stagione su Rai 1

Questa sera, giovedì 30 marzo, arriva in prima serata su Rai 1 la settima stagione di “Un passo dal cielo 7”. Dopo gli addii di Terence Hill (che ha interpretato la guardia forestale Pietro Thiene per le prime tre stagioni) e di Daniele Liotti (Francesco Neri dalla quarta alla sesta stagione) ritroviamo Enrico Ianniello nei panni del vice questore Vincenzo Nappi, presente dalla prima puntata della fiction: “Ho diretto quattro delle otto puntate ed è stata un’esperienza straordinaria perché amo gli attori e adoro questo mestiere”, ha detto l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

Gli altri quattro episodi di Un passo dal cielo 7 sono stati diretti da Laszlo Barbo. Tra le grandi novità della settimana stagione è il ritorno di Manuela Nappi, sorella di Vincenzo, interpretata da Giusy Buscemi: “La famiglia Nappi raddoppia. Nel senso che lavorerò con mia sorella Manuela, diventata ispettore. E piano piano impareremo molto l’uno dall’altra”, ha anticipato Ianniello.

Le new entry di Un passo dal cielo 7

Tra le new entry di “Un passo dal cielo 7” ci sono Marco Rossetti nei panni di Nathan, l’uomo degli orsi, e Giorgio Marchesi nel ruolo di Luciano Paron. Da bambino Nathan è stato ritrovato nella foresta ed è stato adottato da due antropologi, i genitori di Adele. È tornato a vivere nella natura selvaggia, dove abita da solo da più di quindici anni, dopo essere stato denunciato per aggressione da Luciano Paron, un tempo fidanzato della sorella Adele. Paron sembra un cowboy d’altri tempi ma è anche l’uomo più ricco e potente della valle. Non ha eredi e per questo decide di prendere sotto la sua ala Mirko, il figlio avuto con Adele da giovane e che non ha mai riconosciuto. Manuela comincia a indagare su Paron, forse responsabile anche dei fantasmi del suo passato. In questa settima stagione tornerà anche Eva, interpretata da Rocío Muñoz Morales.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni episodio 1 “L’Uomo degli Orsi”

Nel primo episodio di “Un passo dal cielo 7” dal titolo “L’Uomo degli Orsi” Manuela Nappi torna a San Vito per scoprire cosa si cela dietro la morte della sua amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), uno scultore locale. Appena arrivata, si trova coinvolta in un’indagine con suo fratello Vincenzo. Così conosce Nathan, un uomo misterioso e selvaggio che vive nella foresta, e Luciano Paron, il grande e temuto allevatore che tiene in pugno la valle. Dopo l’aggressione, Manuela e Vincenzo scoprono che Adele (Giulia Vecchio) aveva cercato di incastrare Paron. Vincenzo è diviso tra una sorella che fatica a riconoscere e una Carolina (Serena Iansiti) imprenditrice che riceve un’offerta professionale inaspettata da Joe Bastianich.











