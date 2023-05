Un passo dal cielo 7/ Diretta e anticipazioni 4 maggio: Carolina svela il tradimento

Un passo dal cielo 7, anticipazioni e commento in diretta della sesta puntata, il 4 maggio su Rai 1

La nuova puntata di Un passo dal cielo 7 vede, poi, Carolina spingersi a dichiarare la verità del tradimento all’amato Vincenzo. Nell’amara rivelazione, la protagonista spiega di aver vissuto un momento di debolezza, nel commettere il tradimento fisico ai danni del promesso sposo.

La reazione di Vincenzo? Il silenzio tombale da parte del protagonista, precede l’allontanamento dell’uomo tradito dalla amata, che nell’ultimo periodo gli giurava fedeltà nel sogno delle nozze condiviso.

(Agg. Di Serena Granato)

Vincenzo e Carolina convolano a nozze

Le vicende della appassionante fiction Rai, Un passo dal cielo 7 vede Vincenzo e Carolina sempre più desiderosi di convolare a nozze, dopo una lunga attesa vissuta fino alla scelta di sposarsi. Tuttavia Carolina si riserva della facoltà di non svelare il tradimento commesso a Vincenzo. Nel frattempo, sul posto del lavoro di indagine, Vincenzo lavora sul nuovo caso di cronaca su cui é chiamato a investigare rispetto alle responsabilità della presunta uccisione.

E, intanto, si scopre che la collega Manuela sia coinvolta in un tradimento in amore. Un nuovo triangolo é all'orizzonte? (Agg. Di Serena Granato)

Carolina nasconde il tradimento?

La fiction targata Rai Uno, Un passo dal cielo 7, prosegue poi con la confidenza intimista e peccaminosa di Carolina. Nella rivelazione condivisa con la madre, la promessa sposa si chiede e chiede alla donna che l’ha messa al mondo se sia più giusto svelare all’amato Vincenzo il tradimento commesso, quando ormai manca sempre meno alla data delle preannunciate nozze.

E pronta e al contempo spiazzante é la replica della madre della protagonista della fiction targata Rai Uno. “Anch’io ci sono cascata una volta – fa sapere la madre, Incalzata dalla figlia promessa sposa di Vincenzo, e la prima esorta la giovane a nascondere la verità all’amato per non compromettere le nozze all’orizzonte-, ma a tuo padre non ho detto niente e certi incidenti é meglio tenerli per sé “.

Che Carolina possa, quindi, voler evitare la rivelazione dell’errore commesso verso l’amato?

(Agg. Di Serena Granato)

L confidenza del tradimento

La trama di Un passo dal cielo 7, poi, prosegue con la verità amara svelata da Carolina, promessa sposa di Vincenzo. In una confidenza condivisa con la mamma, la promessa sposa e co-protagonista della fiction Rai come Vincenzo spiega alla madre di aver tradito l’amato. Un incidente dettato da una passione rivelatasi fugace, nutrita nei riguardi di un uomo conosciuto in una relazione extra-coniugale.

“Mamma io amo Vincenzo, ma l’ho tradito e non so cosa fare adesso” -si sfoga Carolina, in confidenza con la madre, nel mezzo della confidenza che si registra nelle trame della fiction Rai.

Che il matrimonio annunciato sia, ora, a rischio?

Un passo dal cielo 7: Lorenzo é vittima di un assassinio?

La nuova puntata di Un passo dal cielo 7, la fiction in onda su Rai Uno, si apre con le immagini di un nuovo caso, quello del rinvenimento del corpo di Lorenzo. Il corpo dell'uomo, dopo che lui scompare in circostanze del tutto misteriose, é ritrovato senza vita. Ma prima, a denunciare la spartizione dell'uomo é la sedicente amante, che al momento della denuncia si dice preoccupata per l'amato e rivoltasi alla Polizia chiede se é il caso di informare la famiglia dello sparito. Lorenzo aveva da poco lasciato la moglie, da cui lui attendeva un figlio, nonostante la crisi del matrimonio in corso. ( Agg. Di Serena Granato).

Le anticipazioni TV di Un passo dal cielo

Lorenzo é l’amministratore delegato divorzio con la moglie io sono la compagna lui ha lasciato la moglie e da poco abbiamo scoperto che aspetta un bambino

Questa sera, giovedì 4 maggio 2023, alle 21.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Un passo dal cielo 7”. Grande successo per la fiction giunta alla settima edizione che, settimana scorsa, con 4 milioni 61 mila e uno share del 22,4% è stata la trasmissione più vista nella prima serata di giovedì 27 aprile.

La settima stagione ha visto il ritorno di Rocío Muñoz Morales nei panni di Eva Fernández, l’ex del vice questore Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e madre della piccola Mela: “A “Un passo dal cielo” mi lega un rapporto speciale perché è stato il mio primo progetto dopo aver deciso di trasferirmi in Italia. Avevo 26 anni quando sono entrata nella serie. Da allora sono passati quasi dieci anni. Sin dall’inizio sono stata accolta con affetto e benvoluta dai colleghi. Ricordo che non parlavo bene l’italiano”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il ritorno di Rocío Muñoz Morales sul set di Un passo dal cielo 7

Rocío Muñoz Morales è tornato sul set della settima stagione di “Un passo dal cielo” per interpretare Eva, ma il suo personaggio è profondamente cambiato: “Eva ha abbandonato la bimba appena nata, lasciandola al papà, e torna dopo sei anni. In questo tempo ha sofferto molto e ha potuto riflettere sui suoi errori. È tornata trasformata. È altruista e solidale con le altre donne. Per un po’ di tempo va a vivere a casa del suo ex Vincenzo, che intanto ha trovato un nuovo amore, Carolina, e lei diventa amica della compagna. Tutti sotto lo stesso tetto. È l’esempio perfetto della famiglia allargata in cui credono le donne intelligenti”, ha detto l’attrice spagnola a Tv Sorrisi e Canzoni. Ricordiamo che il personaggio di Eva ha sofferto di depressione post partum, per questo ha abbondato Mela e Vicenzo .

Un passo dal cielo 7, anticipazioni “Nido d’amore”

La sesta puntata di “Un passo dal cielo 7”, in onda questa sera su Rai 1, si intitola “Nido d’amore”. L’indagine sull’omicidio di un noto imprenditore che produce sci fa scoprire ai fratello Nappi la storia di un grande amore, ma mette Vincenzo in una brutta situazione. Tra le difficoltà sul lavoro e le continue ingerenze della suocera nella sua vita, la pressione sul poliziotto sale, finché Carolina lo affronta con una conversazione scomoda. Manuela è felice al fianco di Gregorio, ma la pace è minata dal ritorno del suo ex-capo che risveglia i fantasmi del passato. Intanto, Mirko cerca di ricucire vecchi legami con l’aiuto dello zio Nathan.











