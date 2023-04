Un passo dal cielo 7, anticipazioni 6 aprile/ Manuela cerca la verità per Roberta

Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata 6 aprile 2023

La seconda puntata di “Un passo dal cielo 7” andrà in onda giovedì 6 aprile, sempre in prima serata su Rai 1. Nella nuova stagione al fianco di Vicenzo Nappi è tornata la sorella Manuela, interpretata da Giusy Buscemi. Manuela è stata promossa ispettrice, esperta in prossemica e tecniche di interrogatorio. Il suo ritorno a San Vito, però, non è casuale: nella sua ultima indagine ha messo in pericolo un’informatrice morta in circostanze misteriose.

Manuela è tornata per scoprire la verità sull’incidente di Roberta, moglie di Gregorio Masiero (interpretato da Leonardo Pazzagli). Tra le new entry anche Nathan, l’uomo degli Orsi (interpretato da Marco Rossetti) e l’antagonista di questa stagione Luciano Paron (Giorgio Marchesi), proprietario di una delle più grandi mandrie di bovini del Veneto.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni “Altezze diverse”

La seconda puntata di “Un passo dal cielo 7”, in onda giovedì 6 aprile, si intitola “Altezze diverse”. Una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta. Quando le indagini portano verso Luciano Paron, Manuela trova un inaspettato alleato in Nathan, convinto che Paron stia avverando i suoi amati boschi. Nel frattempo, Manuela si avvicina a Gregorio Masiero, marito di Roberta, per il quale spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans, mentre Vincenzo finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna.

