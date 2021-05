Un passo dal cielo 7 si farà?/ Anticipazioni, Daniele Liotti: “non mi hanno ancora comunicato nulla”

Un passo dal cielo 7 ci sarà oppure no?

C’è grandissima attesa per il gran finale della sesta stagione di “Un passo dal cielo 6 – I guardiani del cielo“, la fiction campione d’ascolti della Rai con protagonista Daniele Liotti nei panni dell’ex forestale Francesco Neri. I fan sono intrepidi nel sapere se ci sarà Un passo dal cielo 7 oppure un no un seguito delle avventure dell’ex forestale Francesco Neri e degli altri co – protagonisti il commissario Vincenzo Nappi (interpretato da Enrico Ianniello), Manuela la sorella di Francesco Neri (interpretata da Giusy Buscemi) e Dafne (interpretata da Aurora Ruffino). A rompere il ghiaccio a poche ore dall’ultima puntata della sesta stagione è stato proprio il protagonista Daniele Liotti che, intervistato da il Fatto Quotidiano ha rivelato: “le premesse ci sono tutte e sia la Rai che LuxVide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla”. No solo, l’attore durante l’intervista si è anche sbottonato rivelando alcune anticipazioni sul personaggio di Francesco Neri: “la storia di Francesco era più cupa e drammatica. Quest’anno ha uno sguardo più sereno, ha lasciato la Forestale, la speranza domina nonostante il lutto pesante che ha subito. Ha meno fantasmi. Ci abbiamo lavorato sul suo cambiamento e questo ha pagato”.

Un passo dal cielo 7 dovrebbe esserci anche se al momento non c’è alcuna conferma assoluta. Daniele Liotti, che da anni presta i panni all’amatissimo Francesco Neri, non ha dubbi che il suo personaggio ha ancora tanto da raccontatole. “Francesco è un uomo dal passato ingombrate, costretto a fare i conti con il senso di colpa e un dolore enorme. Per un attore è una sfida interessante” – ha rivelato l’attore intervistato da Il Fatto Quotidiano. Infine l’attore durante l’intervista ha voluto anche smentire la notizia che da un pò di tempo circola su una sua possibile malattia: “è una fake news galattica: non sono malato e non ho disturbi di alcun genere. Quanto alla distrofia muscolare, da molti anni sono testimonial di Parent Project, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker”.

