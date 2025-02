Un passo dal cielo 9 si farà? Cosa sappiamo sulla nuova stagione: Giusy Buscemi apre sull’addio

Sta andando in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 8 ed i tanti affezionati fan della fiction di Rai1 si chiedono già se Un passo dal cielo 9 si farà. Al momento le informazioni sono poche, non ci sono dichiarazioni nette ed ufficiali ne da parte della Rai ne da parte della produzione tuttavia considerati gli ottimi ascolti sembra non dovrebbero esserci problemi su una nuova stagione. La fiction di Rai1 ha sistematicamente battuto il Grande Fratello di Alfonso Signorini contro cui si è scontrato raggiungendo una media del 22% di share pari a 4.048.000.

Anticipazioni Un passo dal cielo 9, trama nona stagione/ Tornano Vincenzo e Carolina e nuovi personaggi

Chiarito che molto probabilmente Un passo dal cielo 9 si farà non resta che chiedersi chi ci sarà nel cast. Giusy Buscemi in svariate intervista ha lasciato intendere di essere pronta a lasciare, non solo per i suoi tanti impegni ma anche perché, secondo lei, il suo personaggio ha già dato tutto quello che poteva dare. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha rivelato: “Per me è stato bello seguire la crescita di Manuela ma oggi penso che sia stato raccontato tutto ciò che si poteva raccontare di lei. Poi chissà, magari cambierò idea” Aggiungendo inoltre di essere molto impegnata sul set di un’altra fiction di successo, ma questa volta di Canale5, Vanina- Un vicequestore a Catania.

Manuela muore in Un passo dal cielo 8, come finisce? Anticipazioni/ Vincenzo indaga sulla sua aggressione

Un passo dal cielo 9 si farà? Confermati Enrico Ianniello e Serena Iansiti ma ci saranno new entry

E dando sempre per certo che Un passo dal cielo 9 si farà dovrebbero quasi certamente esserci i personaggi del commissario Vincenzo Nappi, impersonato sin dalla prima stagione da Enrico Ianniello e quello di Carolina che invece ha il volto di Serena Iansiti. Ianniello in una recente intervista a DiPiù Tv, infatti, ha rivelato sul suo personaggio: “L’ho sempre amato, perché è un po’ come me, un uomo che non vuole fare il duro a tutti i costi ma che non ha paura di mostrare anche i suoi sentimenti e le sue fragilità” lasciando intendere di volerlo impersonare ancora. Ed anche Serena Iansiti, questa volta a DiLei ha confessato di non sapere se ci sarà una nona stagione della fiction ma di essere disponibile perché molto legata alla sua Carolina. È difficile anche ipotizzare quando andrà in onda Un passo dal cielo 9 ma molto probabilmente non prima del 2027 mentre non sembrano esserci dubbi sul fatto che, come in ogni stagione, ci saranno dei nuovi ingressi nel cast.