Un passo dal cielo – Io ti salverò, Rai 1/ In replica il film con Terence Hill

UN PASSO DAL CIELO – IO TI SALVERÒ

Un passo dal cielo – Io ti salverò è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, giovedì 27 agosto 2020. Con protagonista Terence Hill, il film è tratto dalla serie omonima che vede il noto attore nei panni di Pietro. Non si tratta quindi di un episodio dello show, anche se nell’immaginario comune rappresenta la 14^ puntata della seconda stagione. Alla regia troviamo Salvatore Basile e Jan Maria Michelini, mentre la sceneggiatura è ad opera dello stesso Basile. Fra i protagonisti troviamo inoltre Gaia Bermani Amaral nei panni di Silvia, Claudia Gaffuri in quelli di Chiara, Miriam Leone nel ruolo di Astrid e Raniero Monaco di Lapio in quello di Tobias. In ruolo minore, compaiono inoltre artisti come Magdalena Grochowska per il personaggio di Emma, Katia Ricciarelli in quello di Assunta, Gianmarco Pozzoli come volto di Huber, Francesco Salvi come interprete di Roccia, mentre Gabriele Rossi presterà il volto a Giorgio.

UN PASSO DAL CIELO – IO TI SALVERÒ, LA TRAMA

La trama di Un passo dal cielo – Io ti salverò ruota attorno al ritrovamento di Natasha, una ragazza misteriosa in cui Pietro rivede Anya. La ragazza viene trovata in una sala giochi in Austria, gestita da un pugno di criminali che hanno costretto lei e altre ragazze a prostituirsi. Pietro chiede quindi l’aiuto del Commissario Nappi, ma all’arrivo della Polizia tutte le ragazze sono sparite.

Solo un indizio viene ritrovato sul posto: un diario scritto in cirillico che Pietro riuscirà a tradurre grazie all’aiuto di Emma. Il testo mette in luce la rete di sporchi affari in cui è coinvolta Natasha e che faranno finire nei guai lo stesso Pietro.

Quest’ultimo infatti verrà accusato di aver ucciso il proprietario della sala giochi: dietro al losco piano c’è Nikolai, il pappone che ha finto di essere il padre di Anja e che ha ricattato Emma per far ricadere la responsabilità su Pietro. Nel frattempo, Silvia scopre che il malore che l’ha fatta finire in precedenza in ospedale è legato ad una gravidanza. Come dirlo a Vincenzo? Quando Pietro viene assolto dalle accuse, la Polizia riesce finalmente a trovare il rufugio in cui si trovano le ragazze, ma ancora una volta Pietro si trova in pericolo di vita durante un faccia a faccia con Nikolaj.



