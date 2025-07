Un piano perfetto è un'esilarante commedia di Pascal Chaumeil con protagonisti Diane Kruger e Dany Boon: equivoci e gag dalle risate assicurate

Un piano perfetto, film su Rete 4 diretto da Pascal Chaumeil

La seconda serata di Rete 4, martedì 22 luglio 2025, alle ore 23:50, propone la commedia francese del 2014 dal titolo Un piano perfetto. Il film è stato distribuito in Italia dalla Medusa Film ed è diretto da Pascal Chaumeil, il quale due anni prima aveva raggiunto la fama con l’acclamata commedia sentimentale Il truffacuori.

Le musiche hanno, invece, la firma del compositore tedesco Klaus Badelt, che nel corso della sua carriera ha collaborato a numerosi progetti internazionali di successo, tra cui Il gladiatore e La maledizione della prima luna.

Chi è Luca Filippo Carlo Battisti, figlio di Lucio Battisti/ L’esito delle lunghe battaglie legali

I protagonisti sono Diane Kruger, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a pellicole quali Il mistero dei Templari – National Treasure, Bastardi senza gloria e più recentemente Amrum, e da Dany Boon, celebre per il personaggio di Antoine nella commedia Giù al Nord, da lui stesso diretta.

Nel cast anche Alice Pol, Robert Plagnol, Jonathan Cohen, Bernadette Le Saché, Étienne Chicot e Laure Calamy.

Figli Ozzy Osbourne, chi sono: da Jessica a Louis/ Sono nati da due matrimoni diversi

La trama del film Un piano perfetto: alla ricerca del “secondo matrimonio”

Un piano perfetto racconta la storia di Isabelle Lefebvre, una dentista competente e innamorata da dieci anni del suo collega Pierre. La donna si trova davanti ad un ostacolo particolare: come se ci fosse una maledizione, nella sua famiglia ogni primo matrimonio è destinato a naufragare miseramente. Nonostante la lunga e felice relazione, Isabelle teme che convolare a nozze con Pierre come “primo marito” condanni il loro amore all’infelicità.

Così concepisce un piano coraggioso: sposare un altro uomo in segreto, divorziare subito dopo, e poi finalmente unirsi a Pierre come secondo marito. Dopo aver scelto la Danimarca come luogo del finto matrimonio, Isabelle viene piantata in asso proprio dall’uomo scelto per interpretare il ruolo dello sposo temporaneo.

Com’è morto Lucio Battisti, aveva solo 55 anni/ La lunga lotta contro il tumore al fegato

Disperata, Isabelle incrocia lo sguardo con Jean-Yves Berthier, un redattore eccentrico e un po’ goffo, incontrato casualmente sul volo per Copenaghen. In preda all’ansia, escogita un secondo piano: far innamorare Jean-Yves, convincerlo a sposarla in un rito Masai ai piedi del Kilimangiaro, e poi svanire senza troppe spiegazioni.

Tutto va secondo i piani, almeno fino al rientro a Parigi, infatti Isabelle scopre con enorme sgomento che Jean-Yves, ignaro delle motivazioni che l’hanno portata a sposarlo, ha registrato il matrimonio in modo ufficiale. Ora Isabelle è ufficialmente sposata, e cosa ne sarà di Pierre? La protagonista si ritrova così in un ingarbugliato triangolo amoroso, in cui l’amore, le bugie e l’imprevisto si mescolano in modo divertente. Riuscirà a districare la matassa che lei stessa ha creato?