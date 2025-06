Un piede in paradiso è una fantasiosa commedia con protagonista Bud Spencer. Con lui anche la top model degli anni '80 Carol Alt

Un piede in paradiso, film su Rete 4 diretto da E.B. Clucher

Venerdì 27 giugno 2025, è pomeriggio Bud Spencer su Rete 4, alle 16:40, con la messa in onda della commedia fantastica Un piede in paradiso. Si tratta di un film del 1991 diretto da E.B. Clucher, pseudonimo di Enzo Barboni, la cui carriera è stata quasi interamente concentrata sul duo Bud Spencer e Terence Hill, a partire da Lo chiamavano trinità… (1971) fino a questo film con protagonista solo Carlo Pedersoli e il penultimo della sua vita da regista.

La sceneggiatura è affidata al figlio del film maker, Marco Tullio Barboni, e la pellicola è prodotta dalla Silvio Berlusconi Communications. Le musiche sono di Giancarlo Bigazzi, uno dei più prolifici autori e parolieri della musica italiana (e anche membro della band satirica Squallor), con successi immortali come Rose Rosse, Gloria, Si può dare di più e molti altri.

Il protagonista Bud Spencer è qui affiancato dalla supermodella e attrice Carol Alt, che si era fatta da poco conoscere con le commedie di Carlo Vanzina come Via Montenapoleone e I miei primi quarant’anni, entrambi del 1987. Completano il cast Thierry Lhermitte, Ian Bannen, Jean Sorel e Sean Arnold.

La trama del film Un piede in paradiso: una vincita milioraria, un angelo e un diavolo

Un piede in paradiso è ambientato a Miami, dove il burbero ma buono Bull Webster è a capo di una cooperativa di taxi. La sua impresa naviga in cattive acque ed è sull’orlo del fallimento, a causa della concorrenza spietata di Rockwood che con i suoi taxi rossi è pronto a inglobare la piccola e povera compagnia. Un giorno però arriva il colpo di fortuna: un ragazzo ha pochi spiccioli per pagare la corsa e, insieme al denaro che ha, gli regala un biglietto della lotteria.

Bull vince una somma esagerata, 150 milioni di dollari, solo che la moglie ha mandato la giacca che conteneva il biglietto alla lavanderia. Nel frattempo si scatena una diatriba in cielo, dove Victor, rappresentante del Grande Fratello, e Veronica, diavolessa degli inferi, si mettono alle costole di Bull per testarne la correttezza, ora che ha vinto quella grossa cifra.

Gli inviati del cielo si faranno coinvolgere dalle scorribande dell’uomo e dalla ricerca del biglietto, fin quando questo verrà ritrovato e tutti si spartiranno il bottino. Bull aprirà così una grande compagnia di limousine e i due emissari verranno licenziati dal loro compito, per le gravi violazioni commesse, e costretti a lavorare alle dipendenze dell’autista.