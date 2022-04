Un piede in paradiso/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Carol Alt

Un piede in paradiso, film di Rete 4 diretto da Enzo Barboni

Un piede in paradiso va in onda oggi, lunedì 18 aprile, su Rete 4 a partire dalle ore 16.45. Si tratta di un film del 1991 diretto da E.B. Clucher, ossia Enzo Barboni, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano. Nel 1970 esordisce alla regia con Ciakmull L’uomo della vendetta, a cui segue il cult-movie Lo chiamavano Trinità… con Terence Hill e Bud Spencer. Dato l’enorme successo, Barboni dirigerà altri tre film con Hill e Spencer: I due superpiedi quasi piatti, Nati con la camicia, Non c’è due senza quattro e Renegade Un osso troppo duro (quest’ultimo solo con Terence Hill).

Il soggetto di Un piede in paradiso è di Marco Tullio Barboni e Giuseppe Pedersoli; la sceneggiatura di Marco Tullio Barboni; la fotografia di Alfio Contini e le musiche di Giancarlo Bigazzi. Protagonisti di Un piede in paradiso sono Bud Spencer e Carol Alt. Bud Spencer è stato un attore, sportivo, produttore televisivo e cantante italiano. Raggiunge il successo in coppia con Terence Hill e nel 2010 riceve il David di Donatello alla carriera.

Solo nel 1970, Spencer diventa noto al grande pubblico con il film Lo chiamavano Trinità… e il successivo sequel. Nel corso degli anni, l’attore ha sperimentato altri generi, oltre al western, come il thriller (4 mosche di velluto grigio) e il dramma di denuncia civile (Gott mit uns – Dio è con noi e Torino nera). Carol Alt è una modella e attrice statunitense, molto attiva in televisione e al cinema dagli inizi degli anni Ottanta, in cui recita in film come Portfolio, Via Montenapoleone, I miei primi 40 anni, Mortacci e molti altri.

Un piede in paradiso, la trama del film: un tassista senza soldi

Il film Un piede in paradiso racconta la storia di John Bartholomew Webster, noto come Bull, un tassista senza soldi e che rischia di finire sul lastrico a causa della concorrenza. Disperato, scopre di aver vinto alla lotteria 150 milioni di dollari. Dall’aldilà vengono mandati sulla Terra due emissari, un angelo e una diavolessa, per tenere Bull sulla retta via o sulla cattiva strada. Entrambi però falliscono la missione poiché Bull coinvolge i due agenti per ritrovare il biglietto della lotteria smarrito. L’angelo e la diavolessa perdono i loro poteri e diventano dei mortali. Come andrà a finire?

