Un poliziotto a 4 zampe, film su Rete 4 con James Belushi e Jerry Lee

Venerdì 7 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, il film intitolato Un poliziotto a 4 zampe. Titolo originale K-9, è una commedia poliziesca statunitense del 1989 diretta da Rod Daniel, conosciuto per aver lanciato Michael J. Fox con la sua opera prima, Voglia di vincere (1985).

BigMama, chi è / La fidanzata Lodovica e la bisessualità, poi il dramma della malattia

Protagonisti della pellicola sono James “Jim” Belushi (nei panni del detective Michael Dooley) e Jerry Lee, uno splendido pastore tedesco nonché cane poliziotto (anche nella realtà). Alla pellicola seguiranno due sequel con lo stesso attore protagonista: Un poliziotto a 4 zampe 2 (1999) e Un poliziotto a 4 zampe 3 (2002).

Alessia Pifferi, processo d'appello al via/ Difesa punta a nuova perizia: "Necessario capire cos'ha in testa"

Tra gli altri interpreti di Un poliziotto a 4 zampe troviamo Mel Harris, Kevin Tighe (ha recitato con Belushi anche nel film In corsa con il sole), Ed O’Neill, James Handy (è l’unico del cast, oltre al protagonista, che ha partecipato anche al sequel Un poliziotto a 4 zampe 2) Sherman Howard (come Belushi fa parte del cast di Retroactive), Daniel Davis e Cotter Smith. Le musiche sono di Miles Goodman.

La trama del film Un poliziotto a 4 zampe: un’intesa magica tra un poliziotto e il suo valoroso cane eroe

In Un poliziotto a 4 zampe, siamo in California, dove il detective Michael Dooley (James Belushi) della polizia di San Diego non è molto amato dai suoi superiori, a causa dei suoi modi poco convenzionali che riscontrano anche l’intolleranza della sua fidanzata Tracy (Mel Harris), seppure molto innamorata di lui. Dooley sta seguendo un indagine su Lyman (Kevin Tighe), un facoltoso ma losco individuo sospettato di essere coinvolto in un grosso traffico di droga.

Finalisti Dalla strada al palco 2025, ultima puntata 7 febbraio 2025/ 12 artisti si contendono la vittoria!

Per riuscire ad incastrarlo però ha bisogno di prove che intende procurarsi facendosi assegnare un cane antidroga che possa intercettare un consistente carico di stupefacenti. Dati i suoi trascorsi di poliziotto non proprio modello, gli viene affidato un vecchio pastore tedesco, Jerry Lee, un tempo molto efficiente e ora pigro e svogliato.

All’inizio i rapporti tra i due non sono per niente facili, dando origine a gag esilaranti, ma col tempo cresce l’intesa e i protagonisti si accingono a portare a termine l’indagine. È a questo punto che Lyman ordina il rapimento di Tracy, nel tentativo di far desistere Dooley dal continuare a indagare. Il poliziotto non si fa intimidire ma anzi costringe Lyman ad una trattativa: la sua fidanzata in cambio del carico di droga che nel frattempo è riuscito ad intercettare grazie a Jerry Lee.

Al momento dello scambio avviene però una sparatoria in cui il cane poliziotto rimane ferito ma il detective riesce comunque ad uccidere il trafficante prima della disperata corsa in ospedale per salvare il suo fedele partner. A conclusione del film un finale lieto che vede Dooley con Tracy e un guarito Jerry Lee festeggiare insieme.