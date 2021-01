Un poliziotto alle elementari 2/ Su Italia 1 il film con Dolph Lundgren (8 gennaio)

Un poliziotto alle elementari 2 va in onda oggi, venerdì 8 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 14.05. Il film TV è diretto nel 2016 da Don Michael Paul, attore e regista statunitense, noto per aver girato una serie di film a basso costo, come Sniper: Legacy, Tremors 5: Bloodlines e Infiltrato speciale. Nel cast del film troviamo Dolph Lundgren e Bill Bellamy.

Un poliziotto alle elementari 2, la trama del film

Tra la commedia e il poliziesco, Un poliziotto alle elementari 2 racconta le vicissitudini dell’agente dell’FBI Zack Reed (Dolph Lundgren) e del collega Sanders (Bill Bellamy). Reed, specializzato in missioni sotto copertura, ha appena stanato un boss della mafia albanese Zogu. Grazie a importanti conoscenze il malvivente è però già uscito di prigione e sta cercando una chiavetta USB, al cui interno si trova un database di sicurezza dell’FBI. L’agente, dopo aver provato a recuperare la chiavetta USB, è costretto a fingersi un maestro di scuola per recuperarla.

Infatti, la USB era in possesso di un insegnante da poco deceduto. Un testimone sostiene che i bambini, ossia gli alunni, sanno qualcosa e quindi le autorità decidono di inviare Reed come insegnante sotto copertura.

L’obiettivo è cercare di far rivelare ai piccoli dov’ è nascosto il dispositivo. Quindi l’agente non solo dovrà capire come gestire i bambini, ma anche far fronte a una giovane maestra, Olivia (Darla Taylor), attratta da lui.



