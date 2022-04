Un poliziotto alle elementari/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

Un poliziotto alle elementari, film di Italia 1 diretto da Ivan Reitman

Un poliziotto alle elementari va in onda oggi, 2 aprile, alle ore 16:00 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 1990 e che appartiene ai generi commedia e poliziesco. Il regista di questo film risulta essere il compianto Ivan Reitman mentre la sceneggiatura è stata curata da Murray Salem, Herschel Weingrod e Timothy Harris.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Carroll Baker, Angela Bassett e Jayne Brook. Le musiche del film sono state realizzate da Randy Edelman mentre la fotografia è stata curata da Michael Chapman.

Un poliziotto alle elementari, la trama del film

Leggiamo la trama di Un poliziotto alle elementari. Cullen Crisp è uno spietato uomo ricco che fa di tutto per perseguire i suoi scopi. Difatti, questo ricco e avaro uomo ha le mani invischiate in alcuni loschi affari. Sulle sue tracce c’è la polizia da sempre, ma Cullen riesce a sfuggire ai poliziotti in un modo o nell’altro. Un giorno però, le cose sembrano cambiare. Difatti, Cullen, volendosi informare sulla sua moglie scappata di casa insieme al figlio, uccide un suo informatore invece di pagarlo.

Quello che non sa però, è che mentre commette l’omicidio, la fidanzata dell’informatore lo vede e decide di denunciare tutto alla polizia. John Kimble, poliziotto che ha sempre sognato di catturare Cullen, riesce nel suo intento e dopo un processo tumultuoso, sembra che la giustizia abbia fatto il suo percorso.

C’è ancora un nodo da risolvere però. Difatti, alcuni pensano che Cullen possa vendicarsi della moglie e del figlio. Dunque, John Kimble e una sua collega vengono mandati ad Astoria, in Oregon, per riuscire a comprendere chi sia il figlio del ricco e spietato uomo. John quindi, visiterà la scuola al posto della collega malata e si spaccerà per un nuovo insegnante, con la copertura della preside. Gag, situazioni grottesche e tante risate accompagneranno il poliziotto, che alla fine riconoscerà il figlio di Crisp e riuscirà a proteggere lui e sua madre nel migliore dei modi.

