Un poliziotto alle elementari/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

Un poliziotto alle elementari, film di Italia 1 diretto da Ivan Reitman

Un poliziotto alle elementari sarà trasmesso oggi, domenica 27 marzo, su Italia 1 dalle ore 16:15, nel pomeriggio. Questo film appartiene ai generi commedia e azione ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1990.

Il regista di questo film è Ivan Reitman mentre la sceneggiatura è stata scritta da Murray Salem, Herschel Weingrod e Timothy Harris. All’interno del cast di questo film ci sono numerosi attori famosi come Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Linda Hunt, Richard Tyson, Pamela Reed, Carroll Baker e Angela Bassett. Le musiche della pellicola sono state realizzate dal compositore Randy Edelman mentre la fotografia è stata curata da Michael Chapman.

Un poliziotto alle elementari, la trama del film: un uomo ricco e spietato…

Leggiamo la trama di Un poliziotto alle elementari. Cullen Crisp è un uomo ricco e spietato della California. Cullen non ha scrupoli e farebbe di tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Un giorno, viene a sapere da un informatore che la moglie ha preso il figlio ed è fuggita via da lui, trasferendosi nella città di Astoria, in Oregon. Su tutte le furie, Cullen uccide l’uomo invece di pagarlo e scappa via per poter farla pagare alla moglie. Quello che Cullen non sa è che la ragazza dell’informatore ha assistito all’omicidio. Viene fatta quindi testimoniare da John Kimble in tribunale. Kimble è un poliziotto onesto e leale che da tempo è sulle tracce di Cullen e cercava solo un pretesto per metterlo dietro le spalle. Tuttavia, anche dopo la sentenza la moglie e il bambino di Cullen non sono al sicuro.

Qualcuno potrebbe ancora fargliela pagare. Dunque, John parte per Astoria insieme a una sua collega, Phoebe O’Hara. Non avendo foto, devono cercare di comprendere chi è il figlio di Cullen, infiltrandosi nella scuola della città e indagando su di lui. Phoebe dovrebbe impersonare una nuova maestra, ma si ammala appena arrivata in Oregon.

Toccherà a John quindi essere un poliziotto alle elementari e calarsi nella parte di maestro alle prese con una classe piena di bimbi scalmanati. Tuttavia, grazie alla sua pazienza e al suo addestramento come poliziotto, John riuscirà a portare a termine il suo obiettivo, regalando però momenti di divertimento e assoluto delirio.

Il video del trailer “Un poliziotto alle elementari”













© RIPRODUZIONE RISERVATA