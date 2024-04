Un poliziotto ancora in prova, Italia 1 ore 14.30/ Trama dell’action comedy con Ice Cube, oggi 28 aprile 2024

Un poliziotto ancora in prova, diretto da Tim Story in onda su Italia 1

Domenica 28 aprile, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, verrà trasmessa l’action comedy Un poliziotto ancora in prova. Il film, il cui titolo originale è Ride Along 2, è uscito nel 2016 ed è stato diretto dal regista Tim Story, che ha firmato altri soggetti amati dal grandi pubblico come I fantastici 4, La guerra dei sessi e La bottega del barbiere, dove ha preso parte anche Ice Cube.

Questa commedia è il sequel di Un poliziotto in prova e segna il ritorno del duo composto dagli attori protagonisti Ice Cube e Kevin Hart che hanno già lavorato insieme nel primo film, con la riconfermata presenza di Tika Sumpter, protagonista femminile. Hart, che è un attore comico, è amato dal grande pubblico per diverse interpretazioni iconiche tra cui: Una spia e mezzo e Jumanji- Benvenuti nella Giungla.

La trama del film Un poliziotto ancora in prova: un caso da risolvere e un matrimonio da celebrare

In Un poliziotto ancora in prova, ritornano le esilaranti avventure della coppia malassortita composta da James Payton e dall’agente Ben Barber che è il suo futuro cognato. Ben, che è un poliziotto, vorrebbe migliorare la sua carriera ed ambisce a essere un detective come l’impeccabile James, che ha delle perplessità per questo motivo: Ben è in prova.

L’improbabile duo è composto da due personalità che più diverse non potrebbero essere: il riservato e introverso James è contrapposto all’effervescente e chiacchierone Ben. I due si mettono in viaggio diretti verso la città di Miami, per la risoluzione di uno spinoso caso narcotraffico. La fidanzata di Ben, nonchè sorella di James, Angela gli chiede di non partire in quanto a breve sono previste le loro nozze e lo stesso Tenente Brooks è riluttante, ma lui sceglie di partire lo stesso.

Da questo viaggio sorgono una serie di spassosi imprevisti che mettono alla prova l’improbabile duo, la posta in gioco è alta perché l’imprevedibile catena di eventi, rischia di far saltare anche l’agognato matrimonio. Nel corso della loro indagine, conoscono l’agente Maya, la cui personalità è più affine al taciturno James, entrando invece in conflitto con il vulcanico Ben.

Altro personaggio nuovo è Aj, un enigmatico hacker esperto di informatica ma anche delle ombre sulla città di Miami. Il nemico da scongiurere è impersonato da Antonio Pope, criminale pericoloso agli occhi della società: in apparenza è un benefattore, il quale ha agganci sia nel mondo della politica che in polizia, elemento che rende questo antagonista ancora più temibile…

