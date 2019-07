UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA/ Su Italia 1 il film con Ice Cube (oggi, 21 luglio 2019

Un poliziotto ancora in prova (Ride Along 2) è la commedia che Italia 1 propone al suo pubblico in prima serata, con inizio alle ore 21:30, il 21 luglio 2019. Produttore del film il rapper americano Ice Cube, un discografico e producer amatissimo negli States, che è anche attore protagonista della pellicola, mentre la regia è curata dal californiano Tim Story, un regista in grado di vincere sfide difficili come l’aver portato sul grande schermo il gruppo di super-eroi più amato in assoluto, I fantastici 4. Oltre a Ice Cube, il cast vede l’impiego di caratteristi od outsider e c’è da segnalare, nel ruolo dell’Agente Maya Cruz, la bella modella e attrice Olivia Munn, vista in Iron Man 2 e La festa prima delle feste (Office Christmas Party).

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA, LA TRAMA DEL FILM

James Payton e il detective Ben Barber, si trovano invischiati, un anno dopo al caso risolto assieme, in un’altra avventura sospesa tra l’indagine seria e il detective “fai da te” in Florida, a Miami, città nella quale tutto può accadere, più che altrove. James non vuole, non vorrebbe, portare con sé in Florida il detective Barber, ma, la sorella Angela, fidanzata del detective, lo convince a riformare la coppia. I due partono con il patrocinio del tenente Brooks che concede loro una sorta di vacanza/lavoro e sul posto, coadiuvati dalla poliziotta mozzafiato Maya Cruz e dall’hacker AJ, si mettono in caccia del famigerato criminale Antonio Pope.

© RIPRODUZIONE RISERVATA