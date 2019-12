Un ponte per Terabithia, Italia 1/ Cast e trailer del film con Zooey Deschanel (16 dicembre)

Un ponte per Terabithia va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, lunedì 16 dicembre 2019, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2008 con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Katherine Paterson e con sceneggiatura adattata e rivista da David Paterson e Jeff Stokyell. Gli effetti speciali di questa pellicola sono stati curati da Jason Durey, le musiche della colonna sonora sono state composte da Aaron Zigman e nel cast sono presenti tra gli altri Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Bailee Madison, Zooey Deschanel, Robert Patrick e Latham Gaines.

Un ponte per Terabithia, la trama del film

Ecco la trama di Un ponte per Terabithia. Jess è un ragazzino americano che vive in una casa di campagna assieme ai suoi genitori e a quattro sorelle di cui due sono più grandi di età e due più piccole. Purtroppo negli ultimi tempi la sua famiglia sta avendo a che fare con numerose problematiche di natura economica il che ha delle ricadute piuttosto importanti non solo sulle cose che possono fare i figli ma anche e soprattutto sulla loro educazione. Infatti i due genitori si concentrano soprattutto sulle questioni di natura economica allo scopo di poter guadagnare quanto più possibile per il fabbisogno giornaliero della propria famiglia. Questo comporta per il ragazzino tantissime problematiche aggiuntive a partire dai problemi di socializzazione che manifesta all’interno della sua scuola dove peraltro è vittima di continui episodi di bullismo da parte di altri ragazzi che si prendono anche gioco delle difficoltà economiche in cui versa la sua stessa famiglia. Un giorno arriva nella sua stessa scuola una nuova alunna che si dimostra immediatamente di carattere piuttosto forte. I due si ritrovano a scontrarsi già nella prima giornata condivisa, in quanto nella gara di corsa prevista nel giardino della scuola, per la quale il ragazzino si era allenato per tutta l’estate, viene incredibilmente sconfitto dalla stessa ragazzina. Nonostante questi primi dissapori e disaccordi i due finiscono per diventare degli inseparabili amici anche perché lei viene a vivere nella casa posta nelle vicinanze della sua. I due trascorrono così lunghi pomeriggi a studiare insieme e soprattutto a giocare. Siccome lei è una ragazzina a dalla grande fantasia iniziano ad improvvisare possibili ed avventurosi viaggi all’interno dei boschi che si trovano nelle vicinanze dalle loro case fino a che non accedono ad un torrente che per essere superato richiede una certa maestria. In particolare i due ragazzini decidono di utilizzare una sorta di corda che magicamente li porta ad entrare in un luogo incantato conosciuto con il nome di Terabithia. Dovranno fare i conti con le stesse situazioni che trovano nella vita quotidiana ossia con abitanti piuttosto cattivi e pronti a fare del male agli altri e persone che invece necessitano di aiuto per riuscire a vivere al meglio la loro quotidianità. Sarà una incredibile avventura che permetterà ai due ragazzini di crescere e capire meglio le varie sfaccettature della società moderna.

