Un ponte per Terabithia/ Su Italia 1 il film con Bailee Madison

Un ponte per Terabithia, film di Italia 1 diretto da Gabor Csupo

Un ponte per Terabithia va in onda oggi, giovedì 29 dicembre, a partire dalle ore 14.05 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2007 da Hal Lieberman e diretto da Gabor Csupo. Da menzionare nel cast le partecipazioni di Anna Sophia Robb, Bailee Madison, Josh Hutcherson e Kate Butler.

Il film Un ponte per Terabithia è ispirato all’opera letteraria di Katherine Paterson del 1976 intitolata Bridge to Terabithia. La pellicola è inoltre la versione cinematografica di una precedente trasposizione televisiva realizzata nel 1985.

Le riprese del film Un ponte per Terabithia si sono svolte in Nuova Zelanda, precisamente presso gli studi di Auckland con l’aggiunta delle bellezze scenografiche naturali del territorio neozelandese. Il film ha superato 130 milioni di dollari come incasso, oltre ad aver ottenuto due premi prestigiosi ai Young Artist Award del 2007. Sono presenti alcune incongruenze piuttosto curiose dal punto di vista della sceneggiatura. Ad esempio, non è chiaro se per errore nel doppiaggio o nelle riprese, la sorella di Jess fa costantemente riferimento alla sua passione per i fiori rossi presenti nella serra.

Un ponte per Terabithia, la trama del film

La storia di Un ponte per Terabithia si incentra sulle difficoltà vissute da un giovane di nome Jess Aarons, impegnato in un’adolescenza per nulla semplice rispetto ai suoi coetanei. A differenza di buona parte dei ragazzi della sua età, il suo modo di essere era in totale contrasto con la società che lo circondava. Troppo timido per aprirsi e poco estroverso per riuscire a fare nuove amicizie senza il supporto o l’intercessione di qualcuno. Una condizione simile lo metteva nella posizione di ricevere spesso scherzi e sfottò da parte dei ragazzi più grandi o comunque più estroversi rispetto a lui. In particolare, senza una ragione valida era diventato l’obiettivo numero uno di tre bulli della scuola.

Il gruppo di teppisti era composto da due ragazzi e una ragazza, che spesso e volentieri mettevano in ridicolo il protagonista davanti all’intera scuola. Jess cerca più volte il conforto domestico, ma il padre non faceva altro che lamentarsi dei suoi continui piagnistei dimostrandosi sempre più distante ed egoista. Rimasto solo a combattere con la società e il suo essere introverso, trova conforto nella sua unica grande passione, il disegno.

Proprio grazie al suo talento artistico riesce a trovare una nuova amica; si tratta della vicina di casa di nome Leslie che tra l’altro aveva in casa due genitori appartenenti proprio al mondo letterario. La giovane ragazzina, aprendosi con l’amico, ammette di soffrire delle medesime pressioni e paure. Anche lei infatti si dice troppo timida e introversa rispetto alle tendenze attuali. Uniti nelle debolezze, i due giovani con la passione per l’arte uniscono i due talenti e trovano conforto in un mondo immaginario, creando una storia incredibile che non sarà altro che la via di fuga da quella quotidianità insopportabile.

