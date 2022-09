Un ponte per Terabithia/ Su Italia 1 il film con Josh Hutcherson e Anna Sophia Robb

Un ponte per Terabithia, il film fantasy su Italia 1

La seconda serata di Italia 1 di sabato 17 settembre è dedicata a “Un ponte per Terabithia”, film fantasy adatto a tutta la famiglia, tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1976 dalla statunitense Katherine Paterson. La pellicola è stata prodotta nel 2007 (dagli stessi produttori de “Le cronache di Narnia”) con la regia di Gabor Csupo.

I protagonisti sono due bambini, interpretati da Josh Hutcherson (Jess Aarons) e da Anna Sophia Robb (Leslie Burke). La fervida immaginazione dei due bambini li guida verso un mondo fantastico tutto loro, Terabithia, nel quale sperimentano il grande sentimento dell’amicizia. Il film andrà in onda su Italia 1 alle ore 23.30.

Un ponte per Terabithia, la trama del film

Ecco al trama del film “Un ponte per Terabithia” Jess Aarons (Josh Hutcherson) ha dodici anni, è un bambino dolce e curioso che ama disegnare. Ha quattro sorelle di cui la più piccola Maybelle (interpretata da Bailee Madison) è particolarmente legata a lui. Jess a scuola è vittima di bullismo da parte dei compagni, in particolare è preso di mira da Scott Hooger e da Gary Fulchere. Jess fatica a far amicizia con gli altri ragazzini fino a quando non conosce Leslie Burke (Anna Sophia Robb), una bambina dalla sorprendente immaginazione che si è da poco trasferita vicino casa sua. I due si ritrovano ogni mattina sullo stesso autobus che li porta a scuola e poi sulla strada verso casa. All’inizio non è subito simpatia tra Jess e Leslie, ma poi diventano amici inseparabili condividendo lunghi pomeriggi di gioco. In uno di questi, trascorrendo del tempo insieme nei dintorni di casa, trasportati dalla fantasia, arrivano fino al torrente che li separa dal bosco. Quindi decidono di oltrepassare il corso d’acqua con l’aiuto di una fune appesa a un ramo e inoltrarsi nel bosco che dal quel momento rappresenta per loro il fantastico mondo di Terabithia. Ma un’improvvisa tragedia cambierà tutto…

