Un ponte per Terabithia/ Video, su Italia 1 il film con Josh Hutcherson (27 giugno)

Un ponte per Terabithia andrà in onda oggi, sabato 27 giugno, alle ore 21 e 30 su Italia 1 in prima serata. Si tratta di un film fantastico tratto dall’omonimo romanzo di Katherine Paterson, già trasposto in tv. Il titolo originale era Bridge to Terabithia, il regista Gabor Csupo. Tra gli interpreti ci sono Josh Hutcherson nel ruolo del giovane Jess Oliver Aarons, AnnaSophia Robb in Leslie Burke, Bailee Madison, Zooey Deschanel che interpreta Miss Edmunds. Le musiche sono state realizzate da Aaron Zigman.

Un ponte per Terabithia, la trama del film

Il protagonista di Un ponte per Terabithia è Jess Aarons, il ragazzo ama le passeggiate all’aria aperta e la natura, ha uno spiccato talento artistico ed è molto legato alla sua sorellina. Vive infatti con le quattro sorelle, due più grandi ma immature e due più piccole. La famiglia, in gravi difficoltà economiche non riesce a intravedere il disagio di Jess, il bambino infatti viene preso di mira dai bulli e dalle bulle che lo maltrattano in classe proprio per il suo tenore di vita. Le cose iniziano a cambiare il primo giorno di scuola con l’arrivo di Leslie Burke, una ragazza dal cuore grande che si avvicinerà a Jess durante la gara di corsa. I due sono vicini di casa e inizieranno a vedersi tutti i giorni. I due esplorano la natura circostante ma si bloccano sempre di fronte ad un torrente che un giorno, spronato dal coraggio di Leslie, Jess si convince a superare.

Immaginano infatti di essere il Re e la Regina del mondo fantastico che si torva oltre il fiume e lo chiamano Terabhitia. Ogni pomeriggio si recano nel loro mondo segreto, ristrutturano una casa trovata a pezzi e combattono i terribili troll, trasposizione dei loro compagni bulli. Per il compleanno di Jess, Lelsie gli regala una scatola con delle tempere dimostrando di conoscerlo meglio del padre che gli regala una pista delle macchinine. Le cose a scuola cambiano e i due diventano amici anche di Janice. La professoressa, di cui Jess è innamorato lo invita al museo e lui decide di non dire niente a Leslie, per averla tutta per sè. Al ritorno però scopre che l’amica è morta, la corda che usano per passare a Terabithia si è spezzata. Jess si sente in colpa e soffre profondamente per la perdita dell’amica di cui si sente responsabile, attorno a lui, tutti gli dimostrano la loro comprensione, persino il padre, di solito restio a dimostrare il proprio affetto. Jess decide così di costruire un ponte per Therabithia e incoronare la sua sorellina Principessa del luogo, che tutti da quel giorno potranno visitare.

