Un posto al sole/ Anticipazione puntata 4 maggio: la decisione di Roberto

Un Posto al Sole: anticipazioni della puntata del 4 maggio 2022

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 maggio, della soap opera “Un posto al Sole” il rapporto tra Ornella e Raffaele si fa sempre più teso, i due si sono allontanati e l’interesse di Elvira per Raffaele suscita nel portiere una curiosità che potrebbe compromettere la relazione con la moglie. Chiara ha parlato con la polizia e rivela il suo segreto rendendosi libera. Roberto Ferri resta molto colpito dalle critiche del figlio Filippo e di Marina per quanto ha fatto a Chiara (Alessandra Masi). Così l’uomo prende un’inattesa decisione.

Un Posto al Sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole“, in onda su Rai 3, Lara non accetta la resa di Roberto di fronte all’iniziativa di Marina e temendo un ritorno di fiamma tra i due decide di trovare un alleato esterno: Fabrizio. Cerca di conquistare la fiducia di Fabrizio rivelandogli un segreto su Marina. Nel frattempo, Filippo venuto a sapere di quanto organizzato dal padre con Lara è sconvolto, non riesce a perdonare il padre. Chiara viene assalita dai giornalisti. Ornella e Raffaele sembrano non trovare un accordo, Raffaele si butterà tra le braccia di Elvira?

