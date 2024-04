Un posto al sole/ Anticipazioni 1 e 2 aprile: ancora tensioni tra Viola e Damiano…

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi e domani, 1 e 2 aprile, rivelano che Otello farà preoccupare Silvia e Michele. I due cominciano a pensare che gli sia successo qualcosa e partono per accettarsi della situazione.

Nel frattempo, Viola è sempre più tesa riguardo la nuova sistemazione di Damiano e cominceranno altre tensioni tra i due. Silvia e Michele vivono poi un momento di intimità e si riavvicinano; i due, però, non riescono ancora a parlare per chiarirsi definitivamente. Alberto, invece, teme che Clara possa fare una mossa azzardata che cambierà per sempre le loro vita. Rosa rimane vicino alla donna e la sostiene per tutto il tempo.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1 e 2 aprile

Otello non risponde al telefono per ore e questo fa preoccupare Silvia e Michele. I due decidono, dunque, di partire per Indica per sincerarsi che stia bene e capire cosa stia succedendo. Nel frattempo, Viola è sempre più provata dall’assenza di Damiano nella sua vita: la ragazza sperava di passare la Pasquetta con lui, mentre il compagno è rimasto con Rosa e Manuel.

Analizzando le anticipazioni di Un posto al sole scopriamo che dopo essere stati in intimità Silvia e Michele si trovano in difficoltà. Michele vorrebbe chiarire con lei e comprendere la direzione che sta prendendo il loro rapporto. Silvia, invece, non vuole assolutamente parlare di quanto è accaduto. Nel frattempo, Alberto teme che Clara abbia deciso di abortire. In ogni caso, la donna può contare sul sostegno di Rosa che le rimane sempre accanto.

Dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti di Un posto al sole

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole , Damiano decide di trasferirsi a casa di Rosa, scelta che ha sconvolto Viola. Il Renda vuole proteggere la sua ex e suo figlio Manuel dalla malavita che vuol impossessarsi dell’appartamento della Picariello. La convivenza con l’ex, però, sta mettendo a dura prova la donna.

Rosa, infatti, non riesce più a nascondere i suoi sentimenti verso l’ex compagno e padre di suo figlio; sarà sempre più in difficoltà. La discussione tra la Picariello e Viola sembrava aver sistemato tutto, ma la convivenza di Damiano con la ex ha riacceso gli animi. La Bruni, dunque, non gradisce questa esigenza del fidanzato di proteggere la sua ex ed è sempre più tesa. Cosa accadrà? Ida, invece, è distrutta dalla notizia della morte del padre e Diego decide di aiutarla per liberarla dalla stretta di Roberto e Marina.











