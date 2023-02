Un posto al sole/ Anticipazioni 1° febbraio: Niko, si riaprono vecchie ferite…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 1° febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 1° febbraio, rivelano che ora che anche Elena sa la verità su sua figlia, dovrà decidere sul da farsi. Alice si sente molto a disagio per come si è conclusa la vicenda e per aver messo Nunzio nei guai. A fronte di quanto accaduto, Elena riesce a mettersi nei panni della figlia e capire il disagio che sta provando, per questo motivo dovrà decidere se spingere o meno Alice a prendersi le sue responsabilità, costi quel che costi. Cosa accadrà? La ragazza sceglierà di partire, mettendo così la parola fine a una triste vicenda?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1° febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che torna in scena Lello Valsano dato che sta per iniziare il processo contro di lui. L’evento riapre vecchie ferite in Niko, che non ha mai detto dimenticato la perdita di Susanna ed è ancora vivo il ricordo di ciò che quel criminale ha fatto alla sua amata. Lo stesso Valsano che non ha ancora pagato per il suo omicidio. Ancora oggi, a distanza di mesi, Niko cerca di farsi forza per amore del figlioletto Jimmy. A soffrire della vicenda sarà anche Viola, l’ultima ad avere visto Susanna viva e aver scampato alla morte… Secondo le anticipazioni vedremo Niko compiere una scelta non facile.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice cerca di voltare pagina aiutata da nonna Marina, mentre pensa se sia la decisione giusta o meno quella di partire per tornare a Londra insieme a sua madre Elena. Per Nunzio è difficile riprendersi e arriva a prendere una dura decisione. Diego ha messo Lia alle strette, avendo scoperto la vera natura della ragazza e soprattutto le sue intenzioni. Rimasta sola, la Longhi si rende conto di essere in un vicolo cieco quando ha un aspro confronto con Diego, che è rimasto molto deluso. Viola cerca di aiutare Bianca con i suoi compagni di classe, ma il discorso sull’amicizia non ha prodotto i risultati sperati. Tuttavia la ragazzina riceve una sorpresa inattesa che potrebbe cambiare tutto.

