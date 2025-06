Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà martedì 1 luglio 2025, Chiara diventa socia dei Cantieri, Guido e Mariella sempre più vicini.

Verrà trasmesso tra poco un nuovo ed intrigante episodio di Un posto al sole, questa volta però i fan hanno dovuto attendere più a lungo per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini dal momento che la pausa è stata più lunga. Il motivo? Venerdì 27 giugno 2025 la soap opera partenopea non è andata in onda perché è stata trasmessa la semifinale di Basket femminile che ha visto scontrarsi Italia e Belgio. L’episodio previsto per quel giorno andrà in onda oggi, lunedì 30 giugno 2025 e in molti si chiedono quando verrà recuperata la puntata.

Anticipazioni Un posto al sole dall'1 al 7 luglio 2025/ Silvia preoccupata per Michele, Gennaro spietato

Solitamente quando viene saltato un episodio Un posto al sole regala ai telespettatori un doppio appuntamento, spesso il venerdì, al momento però non è ancora noto se verrà recuperato in questa settimana. Intanto sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni sulla puntata di domani, martedì 1 luglio 2025. Cosa accadrà? Come era stato già anticipato nei giorni scorsi Michele si è rivolto ad Agata con la speranza di scoprire al più presto cosa sia davvero successo ad Assane. Mentre faranno le loro ricerche, però, il giornalista e la sensitiva si metteranno nei guai.

Quando va in onda Innocence, La notte nel cuore, La forza di una donna, Forbidden Fruit/ Canale5 cambia tutto

Anticipazioni Un posto al sole 1 luglio 2025: Guido e Marierlla sempre più vicini

Nelle precedenti puntate della fiction partenopea Chiara ha deciso di diventare socia dei Cantieri Flegrei-Palladini. Ferri e Marina sono convinti che grazie al suo aiuto riusciranno a risolvere tutti i problemi ma ancora non sanno che l’intenzione della Petrone è quella di vendicarsi di Roberto, infatti si è alleata con Gennaro Gagliotti. Gli spoiler rivelano che verrà definito un accordo davanti al notaio per l’entrata della ragazza ai Cantieri e i telespettatori sono convinti che presto ci saranno terribili sviluppi.

La forza di una donna anticipazioni 1 luglio 2025/ Doruk si perde al mercato, Hatice aiuta Bahar a cercarlo

Nella puntata di Un posto al sole di martedì 1 luglio 2025 Alberto, nonostante percepisca tutta la diffidenza di Gianluca nei suoi confronti, proverà ad avvicinarsi al figlio. Le anticipazioni fanno anche sapere che ci sarà di nuovo una grande complicità tra Guido e Mariella, il ritorno di fiamma è vicino?