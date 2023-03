Un posto al sole/ Anticipazioni 1° marzo: Niko e Viola, il processo sta per terminare

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 1° marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 1° marzo, rivelano che il processo contro Lello Valsano è alle battute finali; nessuno sa in che modo potrebbe concludersi, ma è chiaro che l’avvocato di difesa del malavitoso ha sparato tutte le cartucce possibili per fare in modo che al suo cliente venga riconosciuta l’infermità mentale. In questo momento complicato, Niko e Viola sanno di doversi preparare psicologicamente all’atto conclusivo del processo contro il criminale che ha ucciso Susanna. Come andrà a finire?

Nel frattempo, anche Roberto ha i suoi grattacapi. La presenza di Lara nella sua vita diventa sempre più un peso ingombrante, e sa che Marina è arrivata al limite della sopportazione. Il clima di serenità di coppia rischia di essere compromesso per sempre, perciò Roberto farà tutto ciò che è in suo potere per impedire che Lara distrugga quel barlume di felicità che aveva ritrovato con Marina: riuscirà nell’impresa di preservare la loro felicità?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1° marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il rapporto tra Silvia e Giancarlo non è più rose e fiori, e la proprietaria del bistrot lo ha capito a sue spese: mai mescolare l’amore con il lavoro. Dato che il Caffè Vulcano è in crisi, Giancarlo ha offerto un aiuto finanziario a Silvia, ma la donna ha preferito rifiutare definendo poco affidabile. Ciò ovviamente complica le cose, e le cose tra i due andranno sempre peggio. Intanto Otello è tornato a Napoli, ed è l’unico al momento che potrebbe restituire un po’ di serenità alla nuora…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano prosegue e arriva negli attimi decisivi; Niko e Viola sono in ansia e sotto stress per il verdetto, che giungerà nei prossimi giorni. Al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle con la clientela che continua a calare, e Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Luca è tornato in pianta stabile a Napoli ed è intenzionato ad occupare il posto vacante di primario; ne parla con Michele e si dice fiducioso che quel ruolo potrebbe essere suo, anche se ha qualche remore al riguardo.











