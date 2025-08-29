Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 1 settembre 2025, la sorpresa di Niko salta, Mariella svela la verità a Sasà.

Si sta per concludere un’altra settimana di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan si chiedono cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. In attesa di vedere il nuovo episodio di stasera su Rai Tre alle 20.50 sono emerse alcune intriganti anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda quando la soap opera partenopea tornerà sul piccolo schermo dopo il breve stop.

Di certo non mancheranno le novità a Un posto al sole nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 1 settembre 2025. Ogni giorno sono tantissime le persone che non perdono il nuovo appuntamento per scoprire cosa succederà e i più curiosi vanno anche alla ricerca di nuovi spoiler per scoprire in anticipo qualche interessante dettaglio. Dal punto di vista degli ascolti i risultati sono sempre ottimi, la fiction napoletana oltre che in televisione è sempre disponibile in streaming sul sito Raiplay.

Anticipazioni Un posto al sole 1 settembre 2025: Roberto nei guai, Mariella si confida con Sasà

Dopo aver perso la pazienza Roberto Ferri dovrà fare i conti con un’indagine della Polizia, lo spietato imprenditore in preda all’ira si è comportato in modo violento e gli agenti cercheranno di ricostruire la vicenda per capire cosa è successo durante il litigio.

L’attenzione si sposterà poi su Niko e Manuela, lui voleva stupirla chiedendole di sposarlo prima di tornare a Napoli ma con il suo comportamento ha fatto insospettire la fidanzata. A causa di alcuni malintesi e fraintendimenti le sorelle Cirillo nella puntata di lunedì 1 settembre 2025 finiranno per rovinare la romantica sorpresa dell’avvocato Poggi e la cosa metterà anche Filippo in imbarazzo. Gli spoiler di Un posto al sole rivelano poi che Mariella deciderà di confidarsi con Cerruti, rivelerà infatti all’amico cosa è successo tra lei e Guido prima delle vacanze. Cerruti questa volta metterà da parte la delusione per il fatto che l’amica non gli ha raccontato subito tutto e resterà ancora una volta al suo fianco.

