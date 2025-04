Andrà in onda domani il penultimo episodio settimanale di Un posto al sole e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Colpi di scena e novità non mancano mai e spesso lasciano tutti senza parole, quotidianamente tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.20 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata di giovedì 10 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, dopo il ritorno inaspettato di Clara insieme ai suoi figli, anche Eduardo arriverà a Napoli all’improvviso. Sabbiese causerà non poche tensioni tra gli inquilini di Palazzo Palladino, specie in Damiano.

Anticipazioni Un posto al sole 10 aprile 2025: la partenza delle Cirillo rende Niko nervoso

Le novità però non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della soap opera partenopea. Le anticipazioni rivelano che le gemelle Cirillo continueranno ad essere convinte di voler lasciare Napoli e la loro imminente partenza renderà Niko molto nervoso.

Visibilmente turbato dalla novità l’avvocato Poggi finirà per discutere con Renato. Intanto, Serena riuscirà finalmente a capire il motivo che sta spingendo Micaela a lasciare a tutti i costi Napoli. Cos’altro succederà a Un posto al sole domani, giovedì 10 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Sasà deciderà di aiutare Mariella e Mimmo per permettergli di vivere il loro amore, quale sarà il suo piano? Gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Clara torna a Napoli senza Eduardo, deve prendere un’importante decisione

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, mercoledì 10 aprile 2025, Clara tornerà a Napoli insieme ai suoi figli ma Eduardo non sarà insieme a loro. Le anticipazioni rivelano che dovrà riflettere bene per capire quale sia la cosa giusta per i suoi figli e per se stessa.

Nasceranno delle tensioni a causa dell’improvvisa e imminente partenza di Micaela e Manuela, soprattutto tra Niko e Jimmy. Cos’altro accadrà? Mariella si concederà un appuntamento romantico con Mimmo e Guido sarà costretto ad occuparsi del piccolo Lollo, anche Cotugno proverà ad aiutarlo.