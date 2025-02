Un’altra settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e come sempre tante saranno le novità e i colpi di scena nell’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda oggi, venerdì 7 febbraio 2025, su Rai Tre. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 e questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Tantissime sono infatti le persone che quotidianamente seguono le vicende dei protagonisti, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

In molti si chiedono già cosa succederà a Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 10 febbraio 2025. Queste rivelano che Michele sarà intenzionato a terminare al più presto la sua inchiesta con la speranza di mettere fine allo sfruttamento dei lavoratori irregolare nell’azienda dei Gagliotti. Per chiudere il caso aveva bisogno di prove concrete e grazie all’aiuto di Assane vuole ottenere una testimonianza visiva.

Anticipazioni Un posto al sole 10 febbraio 2025: Luca è turbato, Giulia prova a rincuorarlo

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Saviani ha consegnato ad Assane un telefono dotato di una potente telecamera per riprendere di nascosto le condizioni in cui lui e i suoi colleghi lavorano nelle proprietà dei Gagliotti. La situazione però prenderà una brutta piega e ci saranno delle ripercussioni su Assane e sul giornalista.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nella puntata di lunedì 10 febbraio 2025 Giulia proverà a risollevare il morale di Luca. De Santis sarà molto amareggiato a causa di un nuovo episodio legato al fatto che la malattia sta avanzando, però ci penserà qualcun altro a farlo sentire meglio. Nel frattempo Mariella si preparerà per il suo appuntamento con Mimmo.

