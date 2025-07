Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà giovedì 10 luglio 2025, la salute di Eugenio preoccupa Viola, Marina teme per Roberto.

Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Con le sue vicende la storica soap opera partenopea non fa mai annoiare i suoi affezionati fan che giorno dopo giorno la seguono con grande interesse. Questi sono curiosi di sapere cosa faranno gli inquilini di Palazzo Palladini, a lasciarsi sfuggire qualche interessante dettaglio ci pensano gli spoiler.

La forza di una donna, anticipazioni 10 luglio 2025/ Enver chiede scusa a Bahar, lei è molto arrabbiata

Sul web sono infatti trapelate alcune anticipazioni di Un posto al sole che riguardano le vicende della puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 10 luglio 2025, come al solito alle 20.50 su Rai Tre. Ma cosa succederà? Viola apparirà sempre più in ansia per Eugenio, la sua salute infatti continuerà a peggiorare.

Anticipazioni Beautiful, 10 luglio 2025/ Zende si confida con Luna, la decisione di Ridge lo fa soffrire

Anticipazioni Un posto al sole 10 luglio 2025: Marina teme che Alberto denunci Ferri

Nicotera farà altri accertamenti in ospedale, in preda alla preoccupazione Viola spera che i medici riescano a trovare al più presto una cura per la malattia del suo ex marito. Intanto Marina sarà molto preoccupata, dopo che Roberto Ferri ha aggredito Alberto ha paura che Palladini lo denunci.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 10 luglio 2025 Gennaro inizierà a mettere in atto il suo piano con l’intenzione di rilanciare i Cantieri Flegrei-Palladini. Ferri e Marina Giordano però non hanno nessuna intenzione di arrendersi, infatti cercheranno un modo per impedire a Gagliotti di controllare la gestione e per limitare i suoi danni.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 9 luglio 2025/Emilio in carcere, il sindaco svela i sentimenti per Gracia