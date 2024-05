Un posto al sole/ Anticipazioni 10 maggio 2024: Rossella ancora in pericolo ma…

La soap partenopea torna con il consueto appuntamento anche domani, 10 maggio 2024, alle ore 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano momenti di fortissima tensione all‘inseguimento della talpa. Il pubblico sarà testimone di eventi molto frenetici dove la suspense regnerà da padrone sulla trama. Rossella è ancora ostaggio della criminale ed è fortemente in pericolo, ma Nunzio e Roberto si stanno precipitando sul posto per salvarla.

Un posto al sole, anticipazioni 10 maggio: Rossella è ancora in ostaggio

Continua l’inseguimento da parte di Nunzio e Riccardo della talpa che ha preso in ostaggio Rossella e l’autista dell’ambulanza come deterrente. La figlia di Silvia e Michele si trova davvero in difficoltà e teme per la sua vita, anche se fiduciosa che qualcuno la raggiunga in tempo per salvarla.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che mentre Nunzio e Riccardo sono all’inseguimento dell’ispettrice Marta Anselmi, Damiano ha già avvisato la polizia dando istruzioni per poter bloccare la fuga della donna ed arrestarla per i crimini commessi. I protagonisti vivranno momenti di grandissima tensione, mentre Diego si prende cura di Tommaso che si è appena ripreso da un problema fisico e ha bisogno di riposo. Guido e Mariella, invece, continuano ad allontanarsi a causa della presenza di Claudia che sembra, però, nascondere un segreto molto importante…

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate, le anticipazioni

Nelle precedenti puntate, la magistratura è riuscita ad individuare la talpa che si rivela essere l’ispettrice Marta Anselmi; dopo essere stata scoperta spara a Damiano e inizia la sua fuga prendendo Rossella come ostaggio. Nunzio e Riccardo collaboreranno insieme all’inseguimento della malvivente, cercando di catturarla prima che sia troppo tardi.

Manuela, invece, non sa più se il progetto del parco archeologico per bambini sia una buona idea e chiede consiglio a Niko. Quest’ultimo, però, è con la testa per aria e non sembra molto concentrato su quello che gli dice la sua ex fiamma. Nel frattempo, Mariella è sempre più in pena per la vicinanza tra Guido e Claudia che è entrata nella vita della coppia destabilizzandone gli equilibri già compromessi da tempo.











