Le ultime vicende di Un posto al sole stanno tenendo i fan con il fiato sospeso, tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti a bocca aperta. L’amata soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi infatti si piazzano sempre davanti al televisore per non assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma treaming Raiplay.

Andrà in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà dopo la consueta pausa del weekend. Fusco ha totalmente perso il controllo e Michele è rimasto vittima della sua disperata furia. Le anticipazioni trapelate sul web in merito alla puntata che verrà trasmessa lunedì 10 marzo 2025 rivelano che Rossella non avrà nessuna intenzione di arrendersi, infatti proverà disperatamente a rianimare il padre.

Anticipazioni Un posto al sole 10 marzo 2025: esperienza extracorporea per Michele, il primario fugge

Dopo essere stato colpito dal primario il giornalista vivrà un’esperienza extracorporea, solo una persona che è presente in ospedale se ne accorgerà. Intanto, in preda al panico per il grave gesto compiuto in un momento di rabbia, Fusco si darà alla fuga.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che si diffonderà velocemente la notizia della sparatoria nell’episodio che andrà in onda lunedì 10 marzo 2025. A Palazzo Palladini si diffonderà subito il panico tra gli inquilini, infatti saranno tutti preoccupati per Saviani. Michele lotterà tra la vita e la morte, si salverà? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

