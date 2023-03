Un posto al sole/ Anticipazioni 10 marzo: Marina è sicura, Lara rivuole Roberto!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 10 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 10 marzo, rivelano che Rosa è in crisi più totale: la fabbrica dove lavora l’ha licenziata, il suo matrimonio con Damiano è appeso a un filo, e la donna non sa come uscirne. Insofferente, Rosa fa un passo indietro e contatta proprio Viola per chiederle aiuto! I rapporti tra le due non sono proprio idilliaci per via della vicinanza della giovane supplente nei confronti di Damiano. Come reagirà Viola? Deciderà di dare una mano a Rosa? Intanto Giulia e Angela potrebbero trovarsi di nuovo in una situazione di pericolo. Le due sono scampate a un rischio molto grosso qualche mese fa, e temono che la cosa potrebbe ripetersi. Urge trovare subito qualcuno che possa proteggerle.

Marina, invece, capisce che le sue paure si stanno trasformando in realtà. Lara è chiaramente interessata a Roberto e sta facendo di tutto per riconquistarlo, utilizzando delle manovre molto scorrette. La Giordano era già preoccupata per la presenza della terribile donna nelle loro vite, e ora rischia di perdere anche l’uomo che ama. Forse per sempre?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la piccola Irene vuole aprirsi a Tommaso e le piacerebbe conoscerlo, quindi lo dice ai suoi genitori. Quale sarà la loro reazione? Alberto, intanto, è tutto preso dal suo progetto di estendere lo studio legale all’appartamento accanto. Tuttavia ben presto si accorgerà di trovarsi di fronte a un ostacolo inatteso che potrebbe creargli qualche problema. Alberto Palladini però non è un uomo che si arrende facilmente, quindi farà tutto ciò che è in suo potere per andare in fondo alla sua idea e realizzarla quanto prima.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Silvia ha un’idea per risollevare il Caffè Vulcano e coinvolge l’ignaro Samuel. Otello torna a Napoli e finisce per avere uno scontro con la moglie Teresa, che avrà una terribile conseguenza: la donna infatti verrà colta da infarto che le sarà fatale. Il marito, invece, se la caverà con un malore, ma quando apprenderà la notizia, cadrà nello sconforto più totale. Uno a uno i personaggi ricordano Teresa. A soffrire maggiormente il lutto è Rossella, a cui manca la sua amata nonna. La ragazza cerca conforto in Riccardo, ma il fidanzato appare distante e occupato col lavoro.











