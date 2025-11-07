Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà lunedì 10 novembre 2025, Palladini è andato via, Bice porta avanti il suo piano.

Va in onda oggi l’ultimo episodio settimanale di Un posto al sole e i suoi affezionati fan aspettano con ansia di sapere a quali vicende assisteranno. Quotidianamente non mancano le novità e queste sono sempre pronte a stupire tutti coloro che non perdono una puntata dell’amatissima soap opera partenopea in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì.

Gli episodi di Un posto al sole sono disponibili anche sul sito Raiplay in streaming, nell’ultimo periodo è stata dedicata molta attenzione a Gianluca. Dopo moltissimi anni ha deciso di tornare a Napoli e sta cercando di costruire un rapporto con il padre. Era molto felice di aver trovato lavoro al Caffè Vulcano, anche se i ragazzi gli avevano già detto che sarebbe stata una cosa temporanea. Dopo il ritorno di Silvia hanno controllato il budget e si sono resi conto di non poter pagare un altro stipendio, Palladini però non la prenderà bene.

Anticipazioni Un posto al sole 10 novembre 2025: Giulia in ansia per Gianluca, Castrese pronto a lottare

Di recente è emerso che il figlio di Alberto Palladini ha un problema con l’alcol, però quando hanno provato a farglielo notare per poterlo aiutare lui ha negato. Dopo il licenziamento Gianluca scapperà, decisione che nell’episodio che andrà in onda dopo il breve stop farà preoccupare non poco Giulia dal momento che sanno della sua dipendenza.

In preda alla preoccupazione la Poggi prenderà una drastica decisione nell’episodio di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 10 novembre 2025. Le anticipazioni rivelano che Bice porterà avanti il suo piano contro Troncone con l’aiuto di Mariella, il suo obiettivo è quello di recuperare il suo denaro ed è convinta che sia nascosto nella villa dell’uomo. Nel frattempo Castrese dirà a Sasà di essere pronto a lottare per ottenere il marchio di famiglia che Gagliotti gli ha sottratto.

