Un posto al sole/ Anticipazioni 11 agosto: Valsano ritorna, colpirà ancora Raffaele?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 agosto: il ritorno di Lello Valsano

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda l’11 agosto svelano che Roberto è pronto per il grande passo e chiede a Marina di trasferirsi a Palazzo. La donna è però dubbiosa e ha paura che anche stavolta tra loro non possa funzionare. Intanto, Nunzio ha davvero raggiunto il limite con la sua ossessione di ritrovare Chiara, e suo padre Franco ha scoperto quello che ha combinato… E non è per nulla felice. Silvia e Giancarlo parlano a Michele della loro prossima partenza per le vacanze, senza nascondere un certo imbarazzo.

Manuela continua a fingersi Micaela, Serena, che ha promesso di mantenere il segreto delle gemelle, dovrà ancora reggerle il gioco con Niko. Ma fino a che punto? Marina e Roberto stanno per iniziare la loro convivenza, ma una donna misteriosa appare a Palazzo Palladini e ben presto busserà alla loro porta: si tratta di Lia Longhi, una giovane che si presenterà alla coppia come aspirante cameriera. Proprio ora che tra Raffaele e Ornella è tornata la pace, Lello Valsano torna alla riscossa, pronto a turbare nuovamente la vita del portinaio.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: il piano di Nunzio per ritrovare Chiara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio le sta provando tutte pur di ritrovare Chiara. A tal scopo, il giovane si è messo a giocare a carte allo scopo di ricavare il denaro sufficiente a pagare l’investigatore privato. Le cose non vanno come previsto, perché un suo vecchio rivale lo ostacola.

Intanto, Raffaele non si rassegna: nonostante la freddezza di Ornella, l’uomo è disposto a tutto pur di riconquistare l’amore e soprattutto la fiducia di sua moglie. Mariella deve dire a Speranza una certa verità, e non sarà per niente facile, nonostante gli interventi infelici del vigile Cotugno per smorzare la tensione in casa…

Un posto al sole: chi è Chiara Mastalli, la new entry Lia Longhi

Chiara Mastalli è la new entry di Un posto al sole, che vedremo da stasera nel ruolo di Lia Longhi, enigmatica nuova cameriera di Roberto Ferri. Su di lei si conosce ancora poco, ma secondo le anticipazioni sarà un personaggio che lentamente si insinuerà nelle vicende di casa Ferri. Roberto comincerà ad avere dei dubbi su di lei, a cominciare dal curriculum di tutto rispetto…

Chiara Mastalli è un volto conosciuto dal pubblico italiano. L’attrice è nata a Roma il 2 agosto 1984 e nel corso della sua lunga carriera è apparsa in numerosi film, ma soprattutto fiction. Tra queste citiamo: Distretto di polizia, Padri e figli, Un posto tranquillo 2, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, I liceali, Don Matteo, e più di recente L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

