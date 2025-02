Le ultime vicende di Un posto al sole stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso, questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Dopo la consueta pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana dell’amatissima soap opera partenopea, in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan con tante interessanti novità e colpi di scena, le puntate oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Un posto al sole che andrà in onda domani, martedì 11 febbraio 2025. Queste fanno sapere che a causa del forte stress accumulato nell’ultimo periodo Rossella apparirà davvero provata. Un nuovo episodio farà preoccupare non poco Silvia e Michele che saranno pronti ad intervenire il prima possibile.

Anticipazioni Un posto al sole 11 febbraio 2025: Saviani preoccupato per Assane, Jimmy non cambia idea

Le novità non sono ancora finite, dopo la pausa del fine settimana altre interessanti vicende faranno incuriosire non poco i telespettatori. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di martedì 11 febbraio 2025 Saviani apparirà non poco preoccupato per Assane e proverà a rintracciarlo. Il giornalista non sarà ancora al corrente di ciò che è accaduto nei campi della famiglia Gagliotti.

Intanto Roberto sarà estenuato a causa delle conseguenze di ciò che è successo nei cantieri. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Niko sarà sicuro di volersi trasferire a casa di Valeria, Jimmy però non sembrerà essere disposto a cambiare idea e proverà a giocarsi la sua ultima carta. Cosa farà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

