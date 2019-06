Un posto al sole/ Anticipazioni 11 giugno: brutta sorpresa per Raffaele

Se canale 5, dedica alle soap opera il pomeriggio dando spazio, ogni pomeriggio, alle avventure dei personaggi di Beautiful, Una Vita e della nuova soap opera Bitter Sweet, su Raitre, dal lunedì al venerdì, alle 20.30, va in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la famosa soap opera italiana che, ambientata nello splendido Palazzo Palladini di Napoli, incolla da 23 anni milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Al centro della puntata in onda oggi, martedì 11 giugno, Raffaele sarà alle prese con nuovi problemi legati ai figòi Diego e Patrizio mentre Guido, dopo aver scoperto di essere il padre del piccolo Lorenzo, dovrà trovare un modo per comunicarlo a Vittorio e fare in modo che il primogenito reagisca positivamente alla notizia. Infine, Maurizio e Mimmo torneranno all’azione, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UN POSTO AL SOLE: ANTICIPAZIONI 11 GIUGNO: PROBLEMI PER RAFFAELE E GUIDO

Dopo un periodo difficile in cui ha dovuto fare i conti anche con la dipendenza di Patrizio, Raffaele sarà convinto di aver superato tutto, ma all’orizzione, per il portiere, ci sono nuovi problemi. Nel momento in cui sarà convinto che Diego e Patrizio abbiano ripreso in mano le proprie vite, accadrà qualcosa che metterà Raffaele nuovmente di fronte a momenti complicati. Cosa accadrà ai figli del portiere? Nel frattempo, Guido, sconvolto, ma allo stesso tempo felice per la seconda paternità avendo scoperto di essere il padre di Lorenzo, è alle prese con un modo per comunicare a Vittorio la presenza di un fratellino nella sua vita. Mariella, invece, è seriamente preoccupata perchè non sa come impostare il rapporto tra Guido e il figio. Infine, Maurizio e Mimmo, alle prese con la bocciatura, decidono di festeggiare organizzando un nuovo colpo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA