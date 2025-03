Le ultime vicende di Un posto al sole stanno tenendo i suoi tantissimi fan con il fiato sospeso e dopo la consueta pausa del weekend tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le vicende degli inquilini di palazzo Palladini, in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati. La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Un posto al sole settimanali dal 10 al 14 marzo 2025/ Michele ferito da un colpo di pistola

Nella puntata di oggi scopriremo che il colpo di pistola partito in ospedale ha ferito gravemente Michele, una notizia che sconvolgerà tutti. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web nella puntata di domani, martedì 11 marzo 2025, Saviani continuerà a lottare tra la vita e la morte. Tutti i suoi amici resteranno accanto a Rossella e Silvia, entrambe disperate e sconvolte per l’accaduto.

Anticipazioni La Promessa, 11 marzo 2025/ Jana trova Pia in difficoltà, Ayala fa un importante annuncio

Anticipazioni Un posto al sole 11 marzo 2025: il cinismo di Roberto Ferri sconvolge Micaela

Dopo aver sparato a Michele Fusco si è dato alla fuga, nell’episodio di domani però la Polizia sembrerà essere molto vicina a rintracciarlo. Nel frattempo Roberto dimostrerà per l’ennesima volta il suo cinismo, infatti non darà nessuna importanza alla tragedia che ha coinvolto Michele. Il suo primo pensiero sarà quello di trovare qualcuno che possa sostituire il giornalista in radio se lui non dovesse più tornare.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di martedì 11 marzo 2025 di fronte all’assurdo comportamento di Ferri Michela resterà senza parole, la Cirillo sconvoltà deciderà di raccontare tutto a Filippo. Cos’altro succederà? Gennaro approfitterà della delicata situazione per difendere i suoi interessi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 marzo 2025/ La proposta di Giulia stupirà Delia, le chiederà di...