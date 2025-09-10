Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 11 settembre 2025, aumenta la freddezza tra Damiano e Viola, Samuel e Micaela vicini?

Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini continuano a catturare l’attenzione dei tantissimi fan di Un posto al sole, la soap opera partenopea va in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì e sono moltissime le persone che non perdono un episodio. Non solo sul piccolo schermo, la fiction infatti può essere seguita anche in streaming sul sito Raiplay. La curiosità è sempre tanta da parte dei telespettatori che attendono ogni giorno di scoprire cosa accadrà.

Sul web si trovano sempre intriganti anticipazioni in merito ai nuovi episodi di Un posto al sole, sono già emersi alcuni interessanti dettagli sulla puntata che andrà in onda domani, giovedì 11 settembre 2025. Cosa accadrà? Roberto Ferri sta ancora facendo i conti con le conseguenze derivate dai suoi gesti nei confronti di Gennaro Gagliotti e nel tentativo di risolvere la situazione al più presto farà pressione sul suo avvocato.

Un posto al sole, anticipazioni 11 settembre 2025: si riaccende la passione tra Samuel e Micaela?

Alice apparirà sempre più preoccupata a causa delle tensioni nate tra la sua famiglia e i Gagliotti, ha paura che la loro faida possa rovinare il suo rapporto con Vinicio. Viola tornerà da Milano e incontrerà Damiano, il loro legame nell’ultimo periodo si è complicato e lui spera che le cose possano risolversi dopo che le comunicherà la decisione che ha preso in merito al suo lavoro.

Nella puntata di Un posto al sole che terrà compagnia ai telespettatori giovedì 11 settembre 2025 Micaela proverà a incoraggiare Samuel a dimostrare quanto sia bravo nella danza. I due balleranno in modo sensuale, un momento che potrebbe farli travolgere di nuovo dalla passione. Le anticipazioni rivelano che ci sarà un nuovo confronto tra Renda e Viola, la crisi tra loro sarà sempre più profonda.

