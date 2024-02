Un posto al sole/ Anticipazioni 12 febbraio 2024: Luca ha un nuovo vuoto di memoria

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 12 febbraio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 12 febbraio, ci dicono che Ornella continua ad essere molto preoccupata per Luca. Il primario ha avuto un vuoto di memoria, e la cosa non l’ha lasciata indifferente. La donna è ignara delle reali condizioni di salute: il De Santis ha l’Alzheimer e solo poche persone ne sono a conoscenza. Mentre Ornella pensa che le perdite di memoria siano causate dalla stanchezza, Giulia offre al medico tutto il suo sostegno emotivo, facendogli capire che la sua ultima visita non è stata del tutto negativa. In realtà, Luca ha ricevuto delle pessime notizie, ma ha preferito non dire nulla. Terra amara/ Anticipazioni 10 febbraio 2024: Zuleyha contro Betul!

Poi in ospedale accade che il primario ha un altro vuoto di memoria, un altro segnale della sua malattia che continua ad avanzare in modo incontrollabile. Come reagirà stavolta Luca? Rischierà di mettere in pericolo i suoi pazienti? Le altre persone si accorgeranno di ciò che sta passando il loro amico?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 febbraio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Irene sta sempre più giù di morale, e i suoi genitori non riescono a capire cos’abbia. Per aiutarla un po’, Serena e Filippo pensano di organizzare una bella festa di Carnevale in modo da distrarla. Inizialmente, tutto sembra procedere bene: la bambina apprezza ciò che hanno realizzato i due, e ne è molto felice, tanto da divertirsi moltissimo. E’ fatta: Irene sembra aver ritrovato il suo buonumore. Serena e Filippo sono soddisfatti perché credono che finalmente si sia ripresa. In realtà, qualcosa sta per succedere e finirà per destabilizzare la bambina. Di cosa potrebbe trattarsi? Irene rovinerà la festa che i suoi genitori le hanno organizzato?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni settimana 12-16 febbraio 2024: una fidanzata per Armando

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, tra Viola e suo figlio Antonio sembra essere tornato il sereno. Riccardo ha l’opportunità di trasferirsi in Germania per lavoro, ma questo causa tensioni con Rossella. L’impresa immobiliare di Bianchi è finanziata dalla camorra. Roberto si mobilita per fare a Michele un’insolita proposta che riguarda l’imprenditore. Flavio è quindi ospite del suo programma radiofonico. Clara, che pare essersi riavvicinato ad Alberto, tenta di convincere Rosa ad accettare di trasferirsi altrove ma la donna non vuole rassegnarsi a perdere la sua casa. La promessa/ Anticipazioni 10 febbraio 2024: Martina e Beatriz rivali per Curro Pur avendo il supporto di Giulia, che lo ha consolato in un momento in cui ha avuto un improvviso vuoto di memoria, Luca sa che dovrà affrontare un momento delicato legato all’evoluzione della sua malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA