Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? L’amatissima soap opera partenopea quotidianamente cattura l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. In termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati, tantissime sono le persone che puntata dopo puntata restano incollate al televisore per non perdere nessun dettaglio. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, ma sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena nelle prossime puntate di Un posto al sole. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, mercoledì 12 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Rosa continuerà ad impegnarsi con la scuola ma nonostante i suoi sforzi i contrasti con il professore di inglese non diminuiranno.

Anticipazioni Un posto al sole 12 febbraio 2025: Rossella pronta ad affrontare i suoi problemi

Dispiaciuta a causa della situazione la Picariello durante una chiacchierata con Damiano cercherà il suo conforto. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno però sapere che nella puntata di mercoledì 12 febbraio 2025 Renda sarà distratto a causa di altri pensieri e non riuscirà ad aiutare l’ex compagna.

Nel frattempo Rossella, dopo che la preoccupazione ha spinto i suoi genitori ad intervenire, sarà disposta ad affrontare i suoi problemi. Altre novità faranno incuriosire i tantissimi fan di Un posto al sole, stando alle anticipazioni Micaela scoprirà che Niko vuole trasferirsi insieme a Jimmy da Valeria. La sua reazione non sarà affatto tranquilla, la Cirillo infatti sarà furiosa con Poggi.

