Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan di Un posto al sole nel penultimo appuntamento della settimana, in onda su Rai Tre alle 20.50 di giovedì 12 giugno 2025? La storica soap opera partenopea regala quotidianamente tante novità e interessanti colpi di scena relativi alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Come al solito le anticipazioni si lasciano sfuggire qualche curioso dettaglio che riesce sempre ad incuriosire i telespettatori.

Un posto al sole, cosa succederà nei prossimi episodi?/ Ex coppia verso la riconciliazione, di chi si tratta

Da quando ha scoperto che Assane è sparito nel nulla Michele sta indagando per scoprire cosa gli sia successo, certo che c’entri Gagliotti con la sua scomparsa. Il giornalista non ha nessuna intenzione di arrendersi, nonostante abbiano provato ad intimorirlo, gli spoiler di Un posto al sole infatti rivelano che Saviani continuerà ad occuparsi della vicenda per saperne di più sul bracciante.

La forza di una donna, anticipazioni 12 giugno 2025/ Bahar vede Yusuf da Ceyda, lei gli chiede di sfrattarla

Anticipazioni Un posto al sole 12 giugno 2025: Antonietta decide di allearsi con Marina

Nei prossimi episodi della fiction partenopea Antonietta avrà un ruolo sempre più centrale. Fino ad ora ha subito in silenzio il violento atteggiamento del marito, che per l’ennesima volta l’ha picchiata quando ha manifestato la sua gelosia nei confronti di Elena.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole né Antonietta né Marina riusciranno più a tollerare il comportamento di Gennaro Gagliotti, nell’episodio del 12 giugno 2025 le due donne stringeranno un’alleanza contro di lui.

Anticipazioni Beautiful, 12 giugno 2025/ Eric vuole organizzare un grande evento per la sua famiglia

Micaela sempre più agguerrita, Mariella è preoccupata

Da quando è tornata a Napoli Micaela è sul piede di guerra, le sue intenzioni sono quelle di riprendersi quello che a detta sua le è stato tolto. Non sopporta infatti il fatto che sua sorella abbia preso il suo posto in radio, vuole riprendersi non solo il lavoro ma anche Samuel, nonostante lui abbia voltato pagina con Gabriela.

L’aiuto chef del Caffè Vulcano nella puntata di Un posto al sole di giovedì 12 giugno 2025 metterà la Cirillo di fronte alla verità. Intanto Sasà proverà a rassicurare Mariella, lei però apparirà sempre più preoccupata per Guido, le anticipazioni rivelano che la vigilessa ha paura che il suo ex marito le stia nascondendo qualcosa.