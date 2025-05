Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la consueta pausa del weekend. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, novità e colpi di scena non mancano mai. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa lunedì 12 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Michele, dopo aver partecipato alla spiritica seduta di Iolanda e Agata, sentirà il bisogno di indagare in merito all’esperienza fuori dal comune che ha vissuto.

Anticipazioni Un posto al sole 12 maggio 2025: Luca vuole dire addio in segreto, Camillo nel mirino di Matteo

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i fan della fiction partenopea. Le anticipazioni rivelano che Giulia si concentrerà sui preparativi del matrimonio con Luca e Raffaele cercherà di tranquillizzare Renato. Intanto De Santis vorrebbe dire addio in segreto a Palazzo Palladini, però nessuno dovrà ancora saperlo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 12 maggio 2025 la situazione diventerà sempre più complicata nella scuola di Jimmy, questa volta però non a causa dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Cosa succederà? Matteo inizierà ad avere nei confronti di Camillo degli atteggiamenti da bullo, Viola sarà costretta ad intervenire e questa volta lo farà con fermezza.

Giulia pensa alle nozze con Luca, Michele si imbatte di nuovo in Agata

Nella puntata di Un posto al sole di oggi, venerdì 9 maggio 2025, incoraggiato da Gabriela Samuel non sembrerà disposto a farsi carico degli affitti arretrati delle Cirillo, Serena per l’ennesima volta dovrà intervenire per placare la tensione tra le gemelle e per risolvere i loro guai.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Giulia inizierà a pensare alle nozze con Luca, lui però sembra essere ancora intenzionato a seguire i suoi piani, cioè prendere le distanze dalla donna che ama per evitarle il calvario della sua malattia. Intanto, la strada di Michele si incrocerà ancora con quella di Agata, questa volta riuscirà a scoprire qualcosa di più sulla misteriosa donna?