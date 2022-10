Un posto al sole/ Anticipazioni 12 ottobre: il mistero su Lia comincia a chiarirsi…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 ottobre: Lia, il suo mistero diventa quasi chiaro…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 12 ottobre, rivelano che il mistero intorno al personaggio di Lia comincia a farsi più chiaro agli occhi degli spettatori. Inizialmente si pensava che la domestica dei Ferri fosse una possibile indiziata dietro l’avvelenamento ai danni dei suoi padroni di casa.

Poi, le cose su Lia hanno preso una svolta inaspettata con Diego che ha cominciato ad avere un certo interesse nei suoi confronti. Secondo le anticipazioni, il perché Lia sia riuscita a farsi assumere da Roberto e Marina avrà la sua risposta, a cominciare dalla puntata di oggi. Ricordiamo infatti che l’avvelenatore dei Ferri è ancora a piede libero e minaccia di colpire ancora la coppia, e Marina potrebbe essere il suo prossimo bersaglio…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 ottobre: Viola lascerà Eugenio?

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola è sempre più insofferente della sua situazione. La giovane supplente non riesce a superare i suoi traumi e nonostante l’affetto dimostrato dai suoi cari e i suoi sentimenti per Eugenio, che non siano cambiati, Viola sembra pronta a immaginare una vita da single, lontana dal suo amato marito. Si consolerà con qualcun altro oppure mediterà di lasciare la casa coniugale?

Nunzio aveva fatto un’insolita proposta a Chiara, che scopriamo essere nulla di romantico. Dopo il suo processo, in cui la ragazza ha affrontato tutte le conseguenze, inclusa la fuga dall’Italia, il giovane Cammarota si era detto disposto a tutto per di aiutarla. Così nella puntata di oggi lo vediamo alla ricerca del miglior centro di disintossicazione per lei, mentre la ragazza avrà un duro confronto con una persona che l’ha molto delusa. Di chi si tratta?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: un aiuto per Viola

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Eugenio, Ornella e Raffaele spingono Viola ad accettare di avere a disposizione la scorta. La giovane, ancora traumatizzato dalla sparatoria che ha portato alla morte di Susanna, non accetterà di buon grado ciò che la sua famiglia le sta proponendo. Viola è molto testarda, però questa volta potrebbe finire per assecondare le persone a lei care. I problemi, tuttavia, potrebbero non terminare qui. Infatti, la Bruni junior prenderà una decisione definitiva e ciò potrebbe incidere sul suo matrimonio con Nicotera.

L’avvelenatore di Roberto e Marina è ancora a piede libero. Il loro aggressore non ha abbandonato i suoi folli propositi, così approfitterà di un nuovo evento per danneggiare la coppia. Il piano di vendetta proseguirà quando Marina è in procinto di partire per un evento al Salone Nautico.











