Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà venerdì 12 settembre 2025, ci sarà un riavvicinamento tra Mika e Samuel? Renato fa preoccupare..

Come si concluderà la settimana di Un posto al sole? Nel nuovo appuntamento previsto per domani, venerdì 12 settembre 2025 su Rai Tre, le novità non mancheranno e come al solito i tantissimi fan della soap opera partenopea si piazzeranno davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Sul piccolo schermo da circa trent’anni la fiction riesce sempre a cattura l’interesse di moltissime persone conquistando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti.

Le trame di Un posto al sole incuriosiscono quotidianamente i telespettatori, nell’ultimo periodo l’attenzione si sta concentrando soprattutto sulla faida nata tra i coniugi Ferri e Gennaro Gagliotti. Roberto e Marina hanno provato in tutti i modi ad allontanare dai Cantieri Flegrei-Palladini il nuovo amministratore delegato, al momento però è stato lui ad avere la meglio facendo finire l’imprenditore in carcere.

Anticipazioni Un posto al sole 12 settembre 2025: ci sarà un riavvicinamento tra Samuel e Micaela?

Da un po’ di tempo Micaela sta vivendo un momento di crisi ma non riesce ad ammettere di aver commesso un errore quando ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore con Samuel. Ci sarà un ritorno di fiamma tra loro? Un sensuale ballo potrebbe farli riavvicinare, lui nonostante si sia legato sentimentalmente a Gabriela non ha mai dimenticato la Cirillo.

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda venerdì 12 settembre 2025 ci sarà un nuovo confronto tra Viola e Damiano e il loro rapporto apparirà sempre più in crisi, la rottura infatti potrebbe essere vicina. Nel frattempo Manuela e Niko non potranno fare a meno di osservare l’atteggiamento di Renato. Le anticipazioni rivelano che sarà sempre più evidente la dipendenza di Poggi dall’intelligenza artificiale, comportamento che farà preoccupare non poco Niko e la gemella Cirillo.

