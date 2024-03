Un posto al sole/ Anticipazioni 13-14 marzo 2024: Rossella cadrà in tentazione con Nunzio?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 13-14 marzo 2024

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda oggi e domani, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, Rossella beve un bicchiere di troppo all’addio al nubilato organizzato a sorpresa, e questo potrebbe farla cadere in tentazione. Nel frattempo, Clara va a visitare Eduardo in carcere per comunicargli l’importante novità ma lui ha preso una decisione molto importante.

Mare Fuori 4/ Anticipazioni puntata 13 marzo 2024 e diretta: Massimo scopre la verità su Mimmo e la pistola

Manuela, invece, è distrutta dopo aver saputo che Niko ha una storia con Valeria. La sua gelosia era più che fondata e non riesce ad accettarlo. Filippo e Serena saranno di nuovo alle prese con Irene ma i due genitori avranno una brutta sorpresa.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 marzo 2024 su Rai 3

Rossella sta per sposarsi con Riccardo, per l’occasione gli amici le hanno organizzato un addio al nubilato a sorpresa di cui lei è molto felice. Dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, però, la ragazza rischia di cadere in tentazione con Nunzio; i due scoppiano di passione, riusciranno a trattenersi?

Francesco Panarella, la malattia: “Sono affetto dal morbo di Kienbock”/ “Pensavo fosse tendinite, poi…”

Nel frattempo, Clara va a trovare Eduardo in carcere per comunicargli cosa le stia accadendo ma lui la sorprende con una decisione molto particolare. Niko, invece, passa delle bellissime giornate insieme a una sua vecchia fiamma, Valeria, Manuela viene a sapere che i due stanno insieme e non le piacerà.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 marzo 2024 su Rai 3

Manuela è sempre più gelosa di Niko, soprattutto quando scopre che il Poggi è sempre più preso da Valeria. Per questo motivo deciderà di parlargli e rivelargli un segreto che teneva nascosto da molto tempo. Di che si tratta? Rossella ha rischiato di cadere in tentazione con Nunzio e il pensiero la tormenta.

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 marzo 2024: la vita di Clara sta per cambiare per sempre

Nonostante sia consapevole della passione che nutre per l’amico, continuerà ad impegnarsi nei preparativi per le nozze. Filippo e Serena, invece, cercheranno di convincere Irene a recarsi dallo psicologo ma la bambina si oppone. I genitori riescono a scoprire cosa le sta succedendo. Irene guarda dei video di nascosto che la stanno plagiando mettendole strane idee in testa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA