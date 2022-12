Un posto al sole/ Anticipazioni 13 dicembre: Lia sa chi ha preso i gioielli…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 13 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 dicembre, rivelano che Lia sta passando delle giornate piene di nervosismo da quando pensa di sapere chi abbia preso i suoi gioielli di famiglia, ossia Alberto Palladini, che a quanto pare ha trovato una vera e propria fortuna nel suo seminterrato. Per questo motivo è in ansia e molto agitata al pensiero che quella persona stia sfoggiando i suoi preziosi tesori. Tuttavia questa situazione finisce per influire sul suo rapporto con Diego, proprio ora che le cose tra loro stavano andando molto bene ed erano pronti a fare il passo successivo. Fatto sta che il suo atteggiamento comincerà a destare qualche sospetto in Diego, dato che è abituato a vederla sempre pronta a prendere il controllo della situazione.

Un altro domani/ Anticipazioni 13 dicembre: Julia sull'orlo di una crisi di nervi

Nel frattempo, Raffaele e Ornella affrontano un momento di riflessione e parlano tra loro a proposito della separazione tra Viola ed Eugenio, che come sappiamo hanno messo fine (al momento) al loro matrimonio.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola è stata molto presente nella vita del piccolo Manuel di recente, riuscendo a capire cosa turbava il bambino. Damiano le è quindi molto riconoscente, dato che lo ha messo al corrente dei problemi di suoi figlio. Tra i due si instaura sempre più un legame stretto, e Rosa è piuttosto invidiosa di questo rapporto che si è formato tra Damiano e Viola. Chissà se nelle prossime puntate non vedremo un’altra svolta in questa storia?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 dicembre: Gloria contro Veronica

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio aspettava molto il ritorno di Chiara, ma qualcosa ci dice che ne resterà molto deluso. A quel punto, il ragazzo comincia a vedere Alice sotto una nuova luce: forse i suoi tentativi di sedurlo non sono mai stati così vani. I gioielli di famiglia di Lia sono nelle mani di Alberto, il quale sta cercando di capire di a chi appartenessero. Il prezioso tesoro è stato ritrovato nel suo seminterrato. Intanto Lia, che ha scoperto tutto, non sa come gestire la situazione: è nervosa perché pensa continuamente a come riuscire a mettere mani a quei gioielli, lei deve averli per forza. Peccato che il suo nervosismo rischia di provocarle dei seri problemi sul lavoro.

Terra amara/ Anticipazioni 13 dicembre: Demir vuole andarsene, Hunkar si oppone

Viola ha di nuovo un confronto spiacevole con Rosa a causa dell’educazione data al piccolo Manuel. La giovane supplente cerca di spiegarle il suo punto di vista, ma la donna non si muove di un centimetro: il bambino è suo figlio, non spetta a un estraneo dirle come deve comportarsi con lui. In realtà, sotto l’atteggiamento di Rosa potrebbero nascondersi altri sentimenti, quali un mix di gelosia e senso di rivalsa nei confronti di Viola, che ha stretto un legame speciale non solo con Manuel, ma anche col papà Damiano…











© RIPRODUZIONE RISERVATA