Cosa succederà nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole in onda domani, giovedì 13 febbraio 2025? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 13 febbraio 2025. Queste rivelano che dopo aver cercato inutilmente il conforto di Damiano Rosa si sentirà in difficoltà per il fatto che lui non l’ha considerata. Le difficoltà continueranno ad aumentare alla scuola serale e sembra che Pino sarà l’unico in grado di far sentire meglio la Picariello.

Anticipazioni Un posto al sole 13 febbraio 2025: Micaela vuole impedire a Niko di trasferirsi con Jimmy da Valeria

Ci saranno altre interessanti novità e colpi di scena a Un posto al sole nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Tre domani. Stando alle anticipazioni dopo aver scoperto che Niko vuole trasferirsi a casa di Valeria con Jimmy Micaela di certo non resterà in disparte.

La Cirillo non sarà affatto d’accordo con Poggi ed è pronta a fare di tutto per impedirgli di allontanare il figlio da Palazzo Palladini. Micaela dovrà anche fare i conti con il malumore di Samuel dopo avergli fatto credere di essersi lasciata travolgere dalla passione con Fausto. Cos’altro succederà? Al momento le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di giovedì 13 febbraio 2025 per scoprire tutto quello che accadrà.

